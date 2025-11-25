Губернатор Ямала рассказал о создании единого воспитательного пространства

САЛЕХАРД, 25 ноя – РИА Новости. Губернатор Ямала Дмитрий Артюхов на межрегиональной конференции "Ямолод.конф [регионы]" поделился опытом региона в создании единого воспитательного пространства для детей и молодежи и поддержки семей, сообщает правительство ЯНАО.

Межрегиональная конференция "Ямолод.конф [регионы]" проходит в Салехарде. В ней принимают участие 150 представителей сферы молодежной политики, образования и культуры из разных регионов России, в том числе 33 ямальца. Во второй день конференции перед участниками выступил Дмитрий Артюхов.

"Дмитрий Артюхов представил опыт Ямала в создании единого воспитательного пространства для детей и молодежи. Он отметил, что в регионе высокие показатели демографии: Ямал входит в тройку лучших в стране по совокупному коэффициенту рождаемости, каждый четвертый житель округа – ребенок, каждая четвертая семья – многодетная. Это результат системной работы региональной власти по поддержке семей", - говорится в сообщении.

По информации правительства округа, особое внимание в регионе уделяется вопросам улучшения жилищных условий. Программа "Молодая семья" помогла более 5,7 тысячи семей приобрести собственное жилье. В дополнение к этому, начиная с текущего года, молодым родителям предоставляются дополнительные меры поддержки при рождении ребенка. Также для всестороннего развития молодого поколения в регионе реализуется ряд инициатив, среди которых строительство новых образовательных учреждений и спортивных объектов, а программа "Ямал – территория детства" объединила в себе 57 мероприятий.

Одной из новаторских идей стала реализация проекта "Школа Ямолод", целью которого является объединение подходов к воспитанию и развитию профессиональной подготовки молодежи, отмечают в региональном правительстве. Эта инициатива, запущенная всего два месяца назад, уже привлекла 5 тысяч учащихся, и в будущем планируется расширить программу, охватив всех школьников региона.