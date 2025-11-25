Жителей Грайворона призвали не ходить по улицам в темное время суток

БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков обратился к жителям с просьбой воздержаться от передвижений по улицам в темное время суток в связи с участившимися атаками украинских беспилотников.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во вторник в Грайворонском округе в результате атак дронов в четырех населенных пунктах — Доброе, Замостье, Тополи и Косилово — повреждения получили не менее шести автомобилей, одна единица спецтехники, трактор, остекление частного дома, фасад складского помещения, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.
"Обстановка в округе сейчас крайне напряженная. Участились атаки FPV-дронов врага... Большая просьба к вам, друзья, постарайтесь без необходимости не передвигаться по улице в темное время", - написал Панков в своем Telegram-канале.
Он отметил, что власти понимают сложность ситуации для работающих граждан, в частности для тех, чей рабочий день заканчивается поздно, и призвал быть предельно внимательными.
