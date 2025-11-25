Рейтинг@Mail.ru
Жителей Грайворона призвали не ходить по улицам в темное время суток - РИА Новости, 25.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
20:20 25.11.2025
Жителей Грайворона призвали не ходить по улицам в темное время суток
Жителей Грайворона призвали не ходить по улицам в темное время суток
Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков обратился к жителям с просьбой воздержаться от передвижений по улицам в темное время суток в... РИА Новости, 25.11.2025
специальная военная операция на украине
в мире
белгородская область
вячеслав гладков
грайворон
в мире, белгородская область, вячеслав гладков, грайворон
Специальная военная операция на Украине, В мире, Белгородская область, Вячеслав Гладков, Грайворон
Жителей Грайворона призвали не ходить по улицам в темное время суток

Жителей белгородского Грайворона призвали не покидать дома в темное время суток

© AP Photo / LibkosУкраинские военные запускают беспилотник
Украинские военные запускают беспилотник - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Libkos
Украинские военные запускают беспилотник. Архивное фото
БЕЛГОРОД, 25 ноя - РИА Новости. Глава Грайворонского округа Белгородской области Дмитрий Панков обратился к жителям с просьбой воздержаться от передвижений по улицам в темное время суток в связи с участившимися атаками украинских беспилотников.
По данным губернатора Белгородской области Вячеслава Гладкова, во вторник в Грайворонском округе в результате атак дронов в четырех населенных пунктах — Доброе, Замостье, Тополи и Косилово — повреждения получили не менее шести автомобилей, одна единица спецтехники, трактор, остекление частного дома, фасад складского помещения, коммерческий объект, а также линии газо- и электроснабжения.
«

"Обстановка в округе сейчас крайне напряженная. Участились атаки FPV-дронов врага... Большая просьба к вам, друзья, постарайтесь без необходимости не передвигаться по улице в темное время", - написал Панков в своем Telegram-канале.

Он отметил, что власти понимают сложность ситуации для работающих граждан, в частности для тех, чей рабочий день заканчивается поздно, и призвал быть предельно внимательными.
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБелгородская областьВячеслав ГладковГрайворон
 
 
