Более 170 учителей из регионов России получат гранты от Т-Банка

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Более 170 учителей по физике, математике и информатике из 51 российского региона получат грант в размере 200 тысяч рублей по итогам ежегодного Всероссийского конкурса для преподавателей точных наук "Вклад в поколение", сообщает организатор конкурса - Т-Банк.

Цель грантового конкурса "Вклад в поколение" — финансовая и методическая поддержка талантливых российских преподавателей точных наук, чей вклад в школьное образование заслуживает особого внимания, а также создание сообщества единомышленников для обмена опытом и создания совместных проектов. На гранты могут претендовать профильные преподаватели, работающие больше года в общеобразовательных школах, учреждениях дополнительного и среднего профессионального образования.

"Более 170 преподавателей из 51 региона России стали победителями и будут получать по 25 тысяч рублей в течение учебного года от оператора конкурса — Т-Образования (образовательная платформа Т-Банка). Наибольшее количество победителей из Москвы, Санкт-Петербурга, Екатеринбурга, Нижнего Новгорода и Уфы", - говорится в сообщении.

Помимо денежного гранта общей суммой в 200 тысяч рублей, победители конкурса "Вклада в поколение" получат доступ к методическим материалам Т-Образования, в числе которых программы повышения квалификации, мастер-классы и лекции по предметам, а также вебинары для развития личных навыков и другие активности. Победителей пригласят на экскурсии в ИТ-хабы Т-Банка, где у педагогов будет возможность пообщаться с единомышленниками и стать частью сообщества талантливых преподавателей со всей страны.

В 2025 году в конкурсе приняли участие более 7600 педагогов — на 80% больше, чем в прошлом году. Более 80% участников — представители регионов. География конкурса охватила более 180 городов и других населенных пунктов России. Этапы конкурса включали отбор с решением профильных тестовых задач, решение методических, творческих и исследовательских заданий, прохождение онлайн-интервью и съемку урока в школе, который отражает методы и формы работы с учениками.

В выборе победителей конкурса "Вклад в поколение" приняли участие ведущие преподаватели технических дисциплин школ и вузов России, в том числе кандидат физико-математических наук, доцент МГУ Константин Парфенов, учитель информатики в школе №179 города Москвы, заслуженный учитель города Москвы Денис Кириенко , кандидат физико-математических наук, заведующая кафедрой информатики Специализированного учебно-научного центра МГУ Елена Андреева и другие опытные педагоги.

"Одно из важных качеств учителя — способность всегда стремиться к большему. Конкурс дает возможность развития сразу по двум направлениям. Во-первых, ощутить себя на месте учеников — "в ситуации экзамена". Во-вторых, "шагнуть в мир", за пределы своей школы и найти для себя что-то новое", - приводятся в сообщении слова Парфенова.

Конкурс "Вклад в поколение" проводится ежегодно с 2023 года, за этот период Т-Банк выделил на гранты более 70 миллионов рублей. По итогам прошлых годов их обладателями стали более 200 учителей.