Рейтинг@Mail.ru
В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:15 25.11.2025 (обновлено: 18:42 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057491810.html
В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете - РИА Новости, 25.11.2025
В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете
Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин в декретном отпуске, заявил председатель партии Леонид... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:15:00+03:00
2025-11-25T18:42:00+03:00
общество
леонид слуцкий (политик)
лдпр
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_0:110:3072:1838_1920x0_80_0_0_8916c5c993a0fb8bfc5e5e9e27ebe184.jpg
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057342759.html
https://ria.ru/20251125/gd-2057347481.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/15/2018319255_125:0:2856:2048_1920x0_80_0_0_20ae74aeb85a5e44d65b1519158375ab.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, леонид слуцкий (политик), лдпр, госдума рф
Общество, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР, Госдума РФ
В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

ЛДПР предложила отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкЛидер ЛДПР Леонид Слуцкий
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин в декретном отпуске, заявил председатель партии Леонид Слуцкий, его слова приводит официальный сайт ЛДПР.
"Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска", — заявил Слуцкий.
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет
Вчера, 10:42
Он отметил, что инициатива, предложенная ЛДПР, стремится предупредить ситуации, когда семьи оказываются в трудном материальном положении в период снижения уровня общего дохода.
Также предполагается, что данная мера будет действовать в равной степени для матерей с одним ребенком и для многодетных семей.
Ранее сообщалось, что депутаты из фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали проект, в котором предлагается провести частичную амнистию для женщин в честь празднования Дня матери.
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета
Вчера, 10:55
 
ОбществоЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПРГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала