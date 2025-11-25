В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Депутаты от ЛДПР подготовили законопроект, предлагающий отмену пеней и штрафов по кредитам для женщин в декретном отпуске, заявил председатель партии Леонид Слуцкий, его слова приводит официальный сайт ЛДПР.
"Уже внесли в Думу законопроект о списании долгов и введении моратория на начисление неустойки (пеней, штрафов) по просроченным кредитам лиц, находящимся в отпуске по уходу за ребенком на весь период такого отпуска", — заявил Слуцкий.
Он отметил, что инициатива, предложенная ЛДПР, стремится предупредить ситуации, когда семьи оказываются в трудном материальном положении в период снижения уровня общего дохода.
Также предполагается, что данная мера будет действовать в равной степени для матерей с одним ребенком и для многодетных семей.
Ранее сообщалось, что депутаты из фракции ЛДПР под руководством Леонида Слуцкого разработали проект, в котором предлагается провести частичную амнистию для женщин в честь празднования Дня матери.