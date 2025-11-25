В ГД предложили отменить пени и штрафы по кредитам для женщин в декрете

Он отметил, что инициатива, предложенная ЛДПР, стремится предупредить ситуации, когда семьи оказываются в трудном материальном положении в период снижения уровня общего дохода.

Также предполагается, что данная мера будет действовать в равной степени для матерей с одним ребенком и для многодетных семей.