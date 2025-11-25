В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается запретить увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет.

Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса РФ . В настоящее время законодательством запрещается увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (за исключением строго определенных случаев, таких как ликвидация организации или грубые дисциплинарные проступки работника).

"Законопроектом предлагается увеличить возраст ребенка, при котором не допускается расторжение трудового договора с матерью по инициативе работодателя, с трех до семи лет", - сказано в пояснительной записке.

Как отметил Слуцкий , после трех лет ребенок только начинает знакомиться с этим миром, идет в садик, впервые учится чему-то в развивающих кружках, знакомится во дворе со сверстниками.

"Каждый родитель хорошо знает - это непростой период, когда малыш часто болеет, задает миллион вопросов и особенно нуждается в присутствии мамы рядом. Нельзя допустить, чтобы в такой важный момент женщина потеряла работу, став невостребованным специалистом после декрета", - сказал он на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему "Реализация прав и защита матерей в России".

По его словам, данная мера не только позволит российским мамам успешно совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, но и станет важным шагом в вопросах улучшения демографической ситуации в стране.