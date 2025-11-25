Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025

В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет
10:42 25.11.2025
В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет
В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет - РИА Новости, 25.11.2025
В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается запретить увольнять женщин, имеющих... РИА Новости, 25.11.2025
2025
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
В Госдуме предложили запретить увольнять женщин с детьми до семи лет

ЛДПР предложила запретить увольнять женщин с детьми до семи лет

© РИА Новости / Павел Бедняков
Флаг ЛДПР
Флаг ЛДПР - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким разработали законопроект, которым предлагается запретить увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до семи лет.
Соответствующий законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в статью 261 Трудового кодекса РФ. В настоящее время законодательством запрещается увольнять женщин, имеющих детей в возрасте до трех лет (за исключением строго определенных случаев, таких как ликвидация организации или грубые дисциплинарные проступки работника).
Здание Государственной думы - РИА Новости, 1920, 04.08.2025
В Госдуму внесли законопроект о совместном воспитании детей после развода
4 августа, 13:18
"Законопроектом предлагается увеличить возраст ребенка, при котором не допускается расторжение трудового договора с матерью по инициативе работодателя, с трех до семи лет", - сказано в пояснительной записке.
Как отметил Слуцкий, после трех лет ребенок только начинает знакомиться с этим миром, идет в садик, впервые учится чему-то в развивающих кружках, знакомится во дворе со сверстниками.
"Каждый родитель хорошо знает - это непростой период, когда малыш часто болеет, задает миллион вопросов и особенно нуждается в присутствии мамы рядом. Нельзя допустить, чтобы в такой важный момент женщина потеряла работу, став невостребованным специалистом после декрета", - сказал он на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему "Реализация прав и защита матерей в России".
По его словам, данная мера не только позволит российским мамам успешно совмещать профессиональную деятельность с семейными обязанностями, но и станет важным шагом в вопросах улучшения демографической ситуации в стране.
"Не дадим матерей в обиду, их права будут под надежной защитой закона", - заключил лидер ЛДПР.
Семья во время прогулки в Новороссийске - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
В России выросло число многодетных семей
21 ноября, 10:12
 
