Рейтинг@Mail.ru
Депутат ГД заявил, что ЕС не может быть автором плана по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
06:21 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057308235.html
Депутат ГД заявил, что ЕС не может быть автором плана по Украине
Депутат ГД заявил, что ЕС не может быть автором плана по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
Депутат ГД заявил, что ЕС не может быть автором плана по Украине
Евросоюз не может влиять на мирный план по Украине, поскольку там никогда не были заинтересованы в мире, постоянно срывая переговоры, заявил РИА Новости член... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T06:21:00+03:00
2025-11-25T06:21:00+03:00
россия
украина
сша
владимир путин
адальби шхагошев
дональд трамп
госдума рф
евросоюз
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_0:78:3265:1915_1920x0_80_0_0_ca517aa9315a1a252b62dea1a7ba6d01.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057298318.html
https://ria.ru/20251125/plan-2057289657.html
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057287886.html
россия
украина
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0a/15/1755614919_284:0:3015:2048_1920x0_80_0_0_e81d1f6e4a7c090d274dd6fbd4073995.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, сша, владимир путин, адальби шхагошев, дональд трамп, госдума рф, евросоюз
Россия, Украина, США, Владимир Путин, Адальби Шхагошев, Дональд Трамп, Госдума РФ, Евросоюз
Депутат ГД заявил, что ЕС не может быть автором плана по Украине

Депутат Шхагошев: ЕС не может быть автором плана по Украине

© РИА Новости / Алексей Витвицкий | Перейти в медиабанкФлаги Евросоюза
Флаги Евросоюза - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Флаги Евросоюза. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Евросоюз не может влиять на мирный план по Украине, поскольку там никогда не были заинтересованы в мире, постоянно срывая переговоры, заявил РИА Новости член комитета Госдумы по безопасности Адальби Шхагошев.
"Конструкция мирного плана важна только для тех, кто в этом мире заинтересован. Европейцы не тянут быть ни авторами, ни гарантами нового плана. Их гарантийный авторитет уничтожен вместе с минскими договоренностями (когда лидеры ЕС признались, что не рассчитывали на мир). Еврочиновники никогда не стремились к миру, а методично и безжалостно к Украине срывали его по мере своих возможностей", - сказал Шхагошев.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе
04:23
Депутат считает, что президент США Дональд Трамп прав, когда проводит аналогию между ближневосточным и украинским решениями, поскольку ни Израиль, ни Украина без поддержки США не способны достичь своих целей.
"Прямой путь к долгосрочному миру - это Москва, Кремль, Путин", - отметил он.
Парламентарий подчеркнул, что политические и военные реалии сегодня таковы, что давление на президента России Владимира Путина будет провальным, а потому недопустимым ходом для Трампа.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Флаги США - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В США поразились реакции Зеленского на план по Украине
01:59
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине
01:33
 
РоссияУкраинаСШАВладимир ПутинАдальби ШхагошевДональд ТрампГосдума РФЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала