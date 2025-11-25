Рейтинг@Mail.ru
В ГД хотят изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:07 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057297345.html
В ГД хотят изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья
В ГД хотят изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья - РИА Новости, 25.11.2025
В ГД хотят изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья
Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал изменения в Гражданский кодекс для защиты добросовестных... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:07:00+03:00
2025-11-25T04:07:00+03:00
жилье
москва
лариса долина
госдума рф
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2944:1656_1920x0_80_0_0_bffa53e9c5a31633334d0260423df4d8.jpg
https://realty.ria.ru/20251124/op-2057178518.html
https://ria.ru/20251125/gosduma-2057281533.html
https://ria.ru/20251124/gosduma-2057021673.html
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/07/1782225439_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e33c5eafb442ec8db8325e527f02705c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
жилье, москва, лариса долина, госдума рф
Жилье, Москва, Лариса Долина, Госдума РФ
В ГД хотят изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья

Нилов предложил изменить Гражданский кодекс для защиты покупателей жилья

© РИА Новости / Мария Девахина | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы РФ
Здание Государственной думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Мария Девахина
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы РФ. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов разработал изменения в Гражданский кодекс для защиты добросовестных покупателей при сделках с недвижимостью, согласно которым жилье возвращается продавцу по сделке, признанной судом недействительной, только после того, как он полностью возместил покупателю все ранее полученное по такой сделке.
Пакет из двух законопроектов о внесении таких изменений в действующее законодательство направлен на заключение в кабмин. Документы имеются в распоряжении РИА Новости.
Здание Общественной палаты РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Общественной палате обсудят борьбу со сделками по "схеме Долиной"
Вчера, 16:04
"Проектом федерального закона "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" устанавливается универсальное правило, согласно которому возврат жилого помещения по сделке, признанной недействительной на основании статей 177-179 Гражданского кодекса Российской Федерации, и государственная регистрация соответствующих прав осуществляются только после того, как продавец полностью возместил покупателю все ранее полученное по такой сделке в качестве встречного исполнения", - говорится в пояснительной записке к одному из проектов.
В сопроводительных документах Нилов отметил, что в последнее время общественный резонанс приобрели случаи оспаривания сделок по продаже недвижимости продавцами на основании того, что в момент их совершения они не могли понимать значение своих действий, либо действовали под влиянием заблуждения или обмана. При этом, как уточнил политик, такие требования зачастую заявляются по прошествии значительного количества лет после совершения сделки.
По его словам, судебная практика показывает, что часто суды встают на сторону продавца, принимая решения о признании сделки недействительной, однако на практике реализация судебных актов о возврате жилья не всегда сопровождается фактическим возвратом денег, полученных продавцом, так как данные средства могли быть потрачены, переведены (в том числе по требованию мошенников) либо утрачены.
Здание Государственной думы России в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
В ГД внесут проект о периоде охлаждения для защиты покупателей жилья
00:21
Нилов подчеркнул, что, как следствие, добросовестные покупатели, среди которых нередко оказываются семьи с детьми, лишаются как жилья, так и вложенных денежных средств, данная ситуация является социально несправедливой и недопустимой.
"Мы видим, как тема обманутых бабушек с квартирами приобретает все новые обороты, количество дел кратно увеличивается, возникает крайне серьезная ситуация и уже от машин перешли к квартирам. Завтра перейдем к товарам на маркетплейсах и в продуктовых магазинах? Поэтому на выходных провели встречу с коллегами, экспертами-юристами и подготовили свое предложение для того, чтобы оперативно создать дополнительный защитный механизм, связанный с защитой добросовестных покупателей", - сказал Нилов РИА Новости.
В конце марта 2025 года Хамовнический суд Москвы удовлетворил исковые требования певицы Ларисы Долиной к Полине Лурье об оспаривании сделки по продаже принадлежащей Долиной квартиры. Певица заявила, что оказалась жертвой мошенников и согласилась на сделку, поскольку была введена в заблуждение. Суд прекратил право собственности Лурье на спорное имущество и признал его за Долиной. Этот прецедент, по мнению риелторов, создал серьезные риски для покупателей вторичного жилья.
Здание Государственной думы России - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В ГД разработали ряд мер для борьбы со сделками по "схеме Долиной"
Вчера, 01:46
 
ЖильеМоскваЛариса ДолинаГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала