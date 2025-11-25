Рейтинг@Mail.ru
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине
01:33 25.11.2025
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине - РИА Новости, 25.11.2025
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине
Европейские политики хотят переписать предложенный США план украинского урегулирования, чтобы сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения, заявил первый РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T01:33:00+03:00
2025-11-25T01:33:00+03:00
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, дмитрий новиков, дмитрий песков, евросоюз, госдума рф, politico
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, Дмитрий Новиков, Дмитрий Песков, Евросоюз, Госдума РФ, Politico
В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине

Депутат Новиков: Европа хочет переписать план США по Украине

Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Здание Государственной думы России на улице Охотный ряд в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Европейские политики хотят переписать предложенный США план украинского урегулирования, чтобы сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя переговоры между США, ЕС и Украиной в Женеве.
"Вдруг появляются европейцы, которые говорят, что даже этот план, вызывающий у России немало вопросов, они собираются перекроить, переписать и сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения", - заявил Новиков газете "Известия".
Кирилл Дмитриев - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Дмитриев заявил, что критики плана США по Украине наживаются на войне
01:32
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.
В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.
Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Глава ЕК 26 ноября представит свою позицию по переговорам по Украине
01:09
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Белый дом - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Большинство пунктов плана США по Украине согласовано, заявили в Белом доме
00:41
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинДмитрий НовиковДмитрий ПесковЕвросоюзГосдума РФPolitico
 
 
