В Госдуме заявили о желании Европы переписать план США по Украине

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Европейские политики хотят переписать предложенный США план украинского урегулирования, чтобы сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения, заявил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Новиков, комментируя переговоры между США, ЕС и Украиной в Женеве.

"Вдруг появляются европейцы, которые говорят, что даже этот план, вызывающий у России немало вопросов, они собираются перекроить, переписать и сделать его гораздо менее приемлемым для обсуждения", - заявил Новиков газете "Известия".

Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.

Немецкий журнал Spiegel сообщил 22 ноября, что европейские союзники Украины разработали собственный вариант документа в ответ на представленный США план урегулирования и уже направили его в Вашингтон. Евросоюз боится, что план администрации Трампа по урегулированию конфликта на Украине может подорвать шансы на одобрение кредита Киеву за счет замороженных активов РФ, сообщало издание Politico со ссылкой на европейских дипломатов.

В Женеве 23 ноября состоялись переговоры между представителями США, ЕС и Украины.

Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.

Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.