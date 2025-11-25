В ГД предложили установить льготу на проверку газового оборудования

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила установить федеральную льготу, заключающуюся в компенсации не менее 50% от стоимости проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования, для многодетных семей, пенсионеров, а также участников СВО и членов их семей.

Обращение на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.

"Предлагаю установить для многодетных семей, пенсионеров, а также участников СВО и членов их семей федеральную льготу, заключающуюся в компенсации не менее 50% от стоимости проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования", - сказано в письме.

В документе Лантратова отметила, что в настоящее время установлена обязанность специализированных организаций проводить техническое обслуживание газового оборудования, и, согласно требованиям, такое техобслуживание проводится не реже одного раза в год и является обязательным условием для поставки газа.

В тоже время, по ее словам, стоимость проведения технического обслуживания может достигать значительных сумм и быть ощутимой для домохозяйств с низкими доходами.

Политик рассказала, что в ряде регионов России предусмотрены льготы на оплату технического обслуживания газового оборудования. В пример Лантратова привела Кировскую область , где есть возможность компенсировать расходы на техническое обслуживание, замену, установку и подключение бытового газоиспользующего оборудования для супругов, детей и родителей участников СВО.