01:14 25.11.2025
В ГД предложили установить льготу на проверку газового оборудования
В ГД предложили установить льготу на проверку газового оборудования
общество, россия, кировская область, яна лантратова, госдума рф
Общество, Россия, Кировская область, Яна Лантратова, Госдума РФ
© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкЗдание Государственной думы России в Москве
Здание Государственной думы России в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Глава комитета Госдумы по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных объединений Яна Лантратова ("Справедливая Россия") предложила установить федеральную льготу, заключающуюся в компенсации не менее 50% от стоимости проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования, для многодетных семей, пенсионеров, а также участников СВО и членов их семей.
Обращение на имя вице-премьера РФ Марата Хуснуллина имеется в распоряжении РИА Новости.
"Предлагаю установить для многодетных семей, пенсионеров, а также участников СВО и членов их семей федеральную льготу, заключающуюся в компенсации не менее 50% от стоимости проведения ежегодного технического обслуживания газового оборудования", - сказано в письме.
В документе Лантратова отметила, что в настоящее время установлена обязанность специализированных организаций проводить техническое обслуживание газового оборудования, и, согласно требованиям, такое техобслуживание проводится не реже одного раза в год и является обязательным условием для поставки газа.
В тоже время, по ее словам, стоимость проведения технического обслуживания может достигать значительных сумм и быть ощутимой для домохозяйств с низкими доходами.
Политик рассказала, что в ряде регионов России предусмотрены льготы на оплату технического обслуживания газового оборудования. В пример Лантратова привела Кировскую область, где есть возможность компенсировать расходы на техническое обслуживание, замену, установку и подключение бытового газоиспользующего оборудования для супругов, детей и родителей участников СВО.
Глава думского комитета считает, что введение предлагаемой федеральной льготы позволит повысить доступность услуг технического обслуживания газового оборудования, снизить риски аварийных ситуаций, а также снизит финансовое бремя наиболее уязвимых групп граждан.
