"По нулям". Россия скинула госдолг США

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Наталья Дембинская. Москва резко сократила вложения в государственные облигации США. От этих бумаг избавляются и другие. Процесс становится необратимым, считают экономисты. О последствиях для Вашингтона — в материале РИА Новости.

До минимума

Российские инвестиции в трежерис в сентябре снизились до 31 миллиона долларов, отчитался Минфин США. В августе было 39 миллионов.

На долгосрочные гособлигации в сентябре приходилось 22 миллиона, на краткосрочные — девять.

По всей видимости, речь идет о частных вложениях, ЦБ не владеет казначейскими обязательствами Соединенных Штатов, уточняет Евгений Сумароков, доцент кафедры международного бизнеса Финансового университета при правительстве России.

Вашингтон привлекает средства, продавая на рынке государственные облигации, эмитируемые казначейством.

В 2020-м у России трежерис было на десять миллиардов долларов. И уже тогда это не превышало двух процентов резервов. Освободившиеся средства ЦБ переложил в золото, а также евро и юани.

Вот за десять лет до этого Москва держала в американских бумагах 170 миллиардов долларов.

Остались крохи

Распродавали трежерис с 2014 года, когда Вашингтон ввел первые "крымские" санкции. В 2022-м процесс, по сути, завершили. Это часть долгосрочной стратегии диверсификации международных резервов и их защиты от внешних рисков.

Нынешний 31 миллион долларов — абсолютный мизер в ЗВР, достигших 734,1 миллиарда долларов.

« Эти средства вложили еще до тотальных санкций. В нынешних же условиях говорить о каких-либо инвестициях в активы недружественных стран не приходится, указывает Анатолий Вожов, заместитель председателя правления ПАО "РосДорБанк".

"Сведение к нулю вложений России в долговые бумаги США — логичный и единственно верный шаг. Ведь национальные резервы куда проще направить на собственные нужды", — подчеркивает Константин Квашнин, управляющий по облигациям "РСХБ Управление Активами".

Это нецелесообразно

Крупнейшим держателем трежерис остается Япония — 1,18 триллиона долларов. У Великобритании — 865 миллиардов. Но оба лидера тоже подсократили портфели.

Еще несколько лет назад на первом месте был Китай — 1,2 триллиона. Сейчас —700,5 миллиарда, минимум с кризиса 2008-го.

Вашингтон официально рассматривает Пекин как угрозу. В такой ситуации наращивать вложения в американские бумаги было бы странно.

« Китай последовательно ослабляет зависимость от доллара, ускоренными темпами переводя расчеты в юань, успешно развивая альтернативную SWIFT систему трансграничных платежей (CIPS). Вообще в планах второй экономики мира — полностью изменить структуру международной торговли.

От американского долга избавляется и Индия: год назад трежерис было на 242 миллиарда долларов, теперь — на 227. Зато золотой запас достиг 880 тонн. В Нью-Дели также страхуются от рисков, делая ставку на активы вне американской юрисдикции.

Попытки использовать долларовую систему расчетов в карательных политических целях, блокировка активов — все это не в пользу использования госдолга США в качестве хранилища ликвидности, отмечает Вожов.

Теряет репутацию

Помимо геополитики, есть и объективные экономические причины. Инвесторы, разумеется, учитывают растущие кредитные риски Вашингтона.

« Дефицит бюджета около шести процентов ВВП при долге в 120 процентов ВВП — крайне неустойчивая конфигурация. Вложения в трежерис, особенно в долгосрочные, сейчас не кажутся хорошей сделкой. Шаг России в сторону переориентации резервов в золото выглядит более чем разумным, говорит Ян Пинчук, заместитель начальника отдела биржевой торговли WhiteBird.

Казначейские обязательства США потеряли статус безрискового актива, прежде всего из-за ослабления устойчивости американской экономики, "тарифных войн" и риска новых санкций, констатирует экономист Михаил Хачатурян.

Это не поможет

Таким образом, диверсификация национальных резервов и снижение доли долларовых активов в них — общемировой тренд. Причем для Вашингтона крайне неблагоприятный: правительство финансирует хронический бюджетный дефицит как раз за счет трежерис.

Трамп пытается решить проблему повышением пошлин.

Однако вряд ли это сработает: таможенные сборы в любом случае заметно меньше дефицита бюджета, подчеркивает Вожов.

Долгорочные риски

Вдобавок из-за торговых ограничений желающих кредитовать американскую экономику все меньше. А это несет еще более широкие риски.

Обслуживание долга уже обходится Вашингтону в триллион долларов. Это 14 процентов расходов госбюджета — больше, чем траты на оборону, и почти столько же, как на здравоохранение.

« "Вложения в казначейские облигации все больше напоминают финансовую пирамиду, когда деньги новых вкладчиков направляются на выплаты уже имеющимся. Сокращение числа держателей и, самое главное, постоянных инвесторов для оставшихся создает угрозу дефолта", — говорит Михаил Хачатурян.