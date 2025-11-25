Рейтинг@Mail.ru
На юге Таиланда началась эвакуация из-за наводнений
11:47 25.11.2025 (обновлено: 12:50 25.11.2025)
На юге Таиланда началась эвакуация из-за наводнений
На юге Таиланда началась эвакуация из-за наводнений
Город Хат Яй в провинции Сонгкла на "Крайнем Юге" Таиланда затоплен, вода стоит на уровне 1,5 – 3 метров, с вечера понедельника власти полностью эвакуируют... РИА Новости, 25.11.2025
2025
На юге Таиланда началась эвакуация из-за наводнений

Власти Таиланда начали эвакуировать людей из города Хат Яй из-за наводнений

БАНГКОК, 25 ноя – РИА Новости. Город Хат Яй в провинции Сонгкла на "Крайнем Юге" Таиланда затоплен, вода стоит на уровне 1,5 – 3 метров, с вечера понедельника власти полностью эвакуируют население города и туристов, сообщает во вторник Третий национальный телеканал Таиланда.
"Эвакуация началась по приказу администрации провинции Сонгкла в понедельник. Глубина затопления в городе Хат Яй составляет от 1,5 до 3 метров, в центре города полностью залиты первые этажи. Властям пока не удалось эвакуировать всех жителей города, так как не хватает спасателей и техники. К эвакуационным мероприятиям присоединились сухопутные войска и военно-морские силы Таиланда", - сообщает телеканал в дневном выпуске новостей.
В Таиланде - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Таиланде умерла россиянка, пострадавшая в ДТП с мотоциклом
24 ноября, 19:08
В репортаже, который снимался утром во вторник, показан центр города Хат Яй с полностью залитыми первыми этажами домов и надувные лодки спасателей.
По информации чрезвычайных служб Таиланда, наводнение на юге страны, захватившее в том числе провинции, граничащие с Малайзией, затронуло более двух миллионов человек, но самая тяжелая ситуация наблюдается в Хат Яе, где около 250 000 семей пострадали от наводнения. В городе еще остаются люди, ждущие эвакуации, но большая часть населения уже вывезена. В районах с наименьшим затоплением, где вода стоит на уровне полутора метров и чуть выше, людей вывозят на военных грузовиках с высоким клиренсом, и там эвакуация идет быстрее, говорится в репортаже телеканала.
Также в течение дня во вторник в усилиях по эвакуации могут быть задействованы вертолеты ВМС Таиланда с авианосного крейсера "Чакри Нарыбет", который направляется в район бедствия с базы ВМС Саттахип, находящейся на восточном побережье Таиланда в 60 километрах от курортного города Паттайя.
Из города также эвакуированы более тысячи туристов, большинство которых являются гражданами Малайзии, прибывшими в Таиланд в рамках действующей между Таиландом и Малайзией программы приграничного туризма. По данным туроператоров, занятых в программе, в настоящее время в Малайзии происходит массовый отказ от поездок в Таиланд в связи с наводнением, говорится в сообщении телеканала.
Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
В МИД призвали к мирному разрешению конфликта между Камбоджей и Таиландом
20 ноября, 17:12
Наводнение на "Крайнем Юге" Таиланда началось в конце прошлой недели из-за "исторических" по продолжительности и интенсивности ливней, а в воскресенье и понедельник во многих уже подтопленных районах, в том числе в городе Хат Яй, вода поднялась сразу на один - два метра.
Бедствие охватило все входящие в регион провинции: частично затоплены территории провинций Сонгкла (больше всего пострадал город Хат Яй – ред.), Наративат, Ялла и Паттани, а также соседние с ними провинции Сатун, Накхонситхаммарат, Транг и Пхаттхалунг.
По информации таиландского агентства по чрезвычайным ситуациям и преодолению последствий катастроф, во всех провинциях юга страны, кроме провинции Сураттхани, где уровень подтопления во вторник ниже, чем был накануне, вода продолжает прибывать. Синоптики прогнозируют продолжение интенсивных ливневых дождей, которые стали причиной наводнений на юге Таиланда, во вторник и первую половину дня среды. Позже в среду, как предполагают синоптики, дожди утихнут.
Эксперты в новостном выпуске телеканала заявляют, что такие сильные ливневые дожди в регионе "Крайнего Юга" Таиланда ни разу не фиксировались документально в течение 300 лет систематических наблюдений: начиная с XVI века порты юга Таиланда служили важными перевалочными пунктами международной торговли, и с конца XVII века в них регулярно велись записи, касающиеся погодных условий.
Депортация Эрики Владыко - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Против россиянки, бросившей ребенка в Таиланде, возбудили уголовное дело
24 ноября, 13:49
 
