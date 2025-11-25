https://ria.ru/20251125/glava-2057356842.html
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2025
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:20:00+03:00
2025-11-25T11:20:00+03:00
2025-11-25T11:20:00+03:00
россия
мария захарова
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057355791.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056299149.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, мария захарова, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Максим Рыженков
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии
Главы МИД России и Белоруссии начали заседание коллегий
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова
ранее заявила, что министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.
Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.
Лавров
и Рыженков
, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.
По итогам заседания ожидается подписание Постановления коллегий и Плана межмидовских консультаций на 2026 год.