В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД, передает корреспондент РИА Новости.

Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.

Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.