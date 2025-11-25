Рейтинг@Mail.ru
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:20 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/glava-2057356842.html
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии - РИА Новости, 25.11.2025
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии
Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:20:00+03:00
2025-11-25T11:20:00+03:00
россия
мария захарова
сергей лавров
максим рыженков
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_0:219:3072:1947_1920x0_80_0_0_da7f96e7cfe7b7e06764e287bd132168.jpg
https://ria.ru/20251125/lavrov-2057355791.html
https://ria.ru/20251120/putin-2056299149.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/1a/1898672780_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_2dbeacc8059ad55ac1b7943c236d70ef.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, мария захарова, сергей лавров, максим рыженков
Россия, Мария Захарова, Сергей Лавров, Максим Рыженков
В Москве началось заседание коллегий МИД России и Белоруссии

Главы МИД России и Белоруссии начали заседание коллегий

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкФлажки России и Белоруссии
Флажки России и Белоруссии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фотохост-агентство РИА Новости
Перейти в медиабанк
Флажки России и Белоруссии. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министры иностранных дел России и Белоруссии Сергей Лавров и Максим Рыженков проводят в Москве заседание коллегий МИД, передает корреспондент РИА Новости.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что министры подведут промежуточные итоги выполнения решений предыдущего заседания и Программы согласованных действий в области внешней политики государств-участников Договора о создании Союзного государства на 2024-2026 годы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лавров призвал подключить комитет Союзного государства к кооперации с ОДКБ
Вчера, 11:18
Как ожидается, на мероприятии стороны обсудят взаимодействие по использованию дипинструментария, продвижение традиционных ценностей и сбережение исторической памяти.
Министры также рассмотрят углубление координации подходов по сотрудничеству с дружественными государствами и объединениями, а также выстраиванию отношений со странами с недружественными режимами и недружественными организациями, включая противодействие их санкционной и юридической агрессии. Отдельное внимание они уделят обмену опытом по информационному сопровождению внешней политики.
Лавров и Рыженков, как ожидается, обсудят вопросы двустороннего сотрудничества и внешнеполитического взаимодействия, а также обменяются мнениями по международной повестке дня.
По итогам заседания ожидается подписание Постановления коллегий и Плана межмидовских консультаций на 2026 год.
Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Путин: россияне и белорусы свято чтят память о подвигах отцов и дедов
20 ноября, 13:48
 
РоссияМария ЗахароваСергей ЛавровМаксим Рыженков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала