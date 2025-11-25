Глава МО Бельгии признал, что в стране было много ложных сообщений о дронах

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен признал, что в стране за последнее время было множество ложных сообщений о дронах, но отрицает причастность правительства к этому.

Телеканал VRT сообщил 19 ноября, что показанные бельгийскими СМИ "дроны" над военными базами Бельгии и аэропортом Брюсселя , в полетах которых бельгийский министр обороны Тео Франкен заподозрил Россию , на самом деле оказались полицейскими вертолетами и грузовым самолетом компании DHL

"Некоторые утверждают, что я всё организовал лишь для того, чтобы получить дополнительные 50 миллионов евро для обороны. Неверно... Правда в том, что было очень много ложных сообщений. Некоторые люди действительно думали, что видели дрон, и звонили в полицию, хотя на самом деле наблюдали самолёт, вертолёт, спутник или даже звезду", - заявил он в соцсети X.

Франкен добавил, что несколько дронов действительно были зафиксированы, однако доказательств этих утверждений не привёл.

С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя несколько раз временно приостанавливал полеты - 4, 5, 6 и 13 ноября - из-за сообщений о беспилотниках. Ни один подозреваемый задержан не был, также не был сбит ни один беспилотник. Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 ноября назвал Россию подозреваемой в организации этих полетов, однако доказательств не привел.

Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население страны всё меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, о чём свидетельствуют оправдания главы МО Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы в связи с ситуацией с дронами.