Глава МО Бельгии признал, что в стране было много ложных сообщений о дронах - РИА Новости, 25.11.2025
11:09 25.11.2025
Глава МО Бельгии признал, что в стране было много ложных сообщений о дронах
в мире
россия
бельгия
брюссель
тео франкен
дмитрий песков
владимир путин
dhl
россия
бельгия
брюссель
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Глава МО Бельгии Тео Франкен признал, что в стране за последнее время было множество ложных сообщений о дронах, но отрицает причастность правительства к этому.
Телеканал VRT сообщил 19 ноября, что показанные бельгийскими СМИ "дроны" над военными базами Бельгии и аэропортом Брюсселя, в полетах которых бельгийский министр обороны Тео Франкен заподозрил Россию, на самом деле оказались полицейскими вертолетами и грузовым самолетом компании DHL.
"Некоторые утверждают, что я всё организовал лишь для того, чтобы получить дополнительные 50 миллионов евро для обороны. Неверно... Правда в том, что было очень много ложных сообщений. Некоторые люди действительно думали, что видели дрон, и звонили в полицию, хотя на самом деле наблюдали самолёт, вертолёт, спутник или даже звезду", - заявил он в соцсети X.
Франкен добавил, что несколько дронов действительно были зафиксированы, однако доказательств этих утверждений не привёл.
С 10 октября бельгийские власти регулярно заявляют о присутствии неопознанных беспилотников над военными базами и критически важной инфраструктурой страны. Международный аэропорт Брюсселя несколько раз временно приостанавливал полеты - 4, 5, 6 и 13 ноября - из-за сообщений о беспилотниках. Ни один подозреваемый задержан не был, также не был сбит ни один беспилотник. Глава МО Бельгии Тео Франкен 8 ноября назвал Россию подозреваемой в организации этих полетов, однако доказательств не привел.
Российское посольство в Бельгии 10 ноября заявило РИА Новости, что население страны всё меньше верит в примитивные схемы поиска врага в лице России, о чём свидетельствуют оправдания главы МО Тео Франкена после его обвинений в адрес Москвы в связи с ситуацией с дронами.
Ранее СМИ ряда европейских стран сообщали об обнаружении беспилотников вблизи аэропортов. Такие инциденты были зафиксированы в Дании, Норвегии и Германии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя утверждения о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявления пустыми и безосновательными. Президент России Владимир Путин в ходе заседания международного дискуссионного клуба "Валдай" пошутил, что больше не будет запускать дроны - "ни во Францию, ни в Данию", ни еще куда-либо, куда они якобы долетают.
