Рейтинг@Mail.ru
Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:53 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/geroy-2055451730.html
Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах
Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах - РИА Новости, 25.11.2025
Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах
Второй сезон проекта "Триколор в твоем городе" в 2025 году прошел в 20 городах, более чем втрое расширив географию по сравнению с прошлым годом, сообщает... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T14:53:00+03:00
2025-11-25T14:53:00+03:00
россия
грозный
суздаль
кино
общество
триколор тв
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055450386_0:95:1280:815_1920x0_80_0_0_a98f35b098cadb0ff906cdd71f983f79.jpg
россия
грозный
суздаль
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Проект "Триколор в твоем городе"
Проект "Триколор в твоем городе"
2025-11-25T14:53
true
PT2M15S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/11/2055450386_72:0:1209:853_1920x0_80_0_0_3f37ef798a98487ee966bc333decc9f9.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, грозный, суздаль, кино, общество, триколор тв
Россия, Грозный, Суздаль, Кино, Общество, Триколор ТВ

Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах

© Фото : пресс-служба компании "Триколор"Проект "Триколор в твоем городе"
Проект Триколор в твоем городе - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
Проект "Триколор в твоем городе"
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Второй сезон проекта "Триколор в твоем городе" в 2025 году прошел в 20 городах, более чем втрое расширив географию по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба "Триколор".
Масштабная инициатива, приуроченная к празднованию Дней города по всей России, собрала свыше 600 тысяч гостей и завершилась серией фильмов, созданных при участии самих жителей.
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"Проект "Триколор в твоем городе"
Проект Триколор в твоем городе
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
1 из 2
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"Проект "Триколор в твоем городе"
Проект Триколор в твоем городе
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
2 из 2
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
1 из 2
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
2 из 2
"Триколор в твоем городе" стал частью официальных мероприятий, организованных администрацией городов к праздникам. Совместно с Start World (18+), "Че" (18+), "Мульт" (0+), "Ю" (12+, 16+, 18+), "СТС Love" (0+, 6+, 12+, 16+) и еще 20 телеканалами оператор создавал в центре праздников интерактивные площадки в космическом стиле площадью около 500 квадратных метров. Шесть тематических павильонов — "Кино и сериалы", "Детский", "Хобби", "Развлечения", "Триколор Спорт" и "Техника Триколор" — предлагали гостям пройти увлекательный квест, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, перевоплотиться в героев любимых сериалов и мультфильмов, выиграть призы и технику под брендом "Триколор".
"Космическая тематика была выбрана не случайно: космос и "Триколор" неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает передовые сервисы и активно развивает продуктовую линейку, куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса", - отметили в пресс-службе оператора.
По словам организаторов, "Триколор в твоем городе" стал не просто развлекательным событием, а настоящим культурным диалогом между регионами. В 2025 году проект получил высокие оценки профессионального сообщества: на фестивале "Диво России" стал победителем в номинации "Лучший креативный проект, развивающий культурно-познавательный туризм", завоевал первое место за фильм о Грозном (6+), третье место — за фильм о Суздале (6+), а также стал лауреатом премии в области креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury ("Серебряный Меркурий").
"В прошлом году проект "Триколор в твоем городе" получил искренний отклик зрителей. Это вдохновило нас на масштабирование, и в год 20-летия компании мы решили сделать особый подарок стране: посетить 20 городов — по числу лет бренда. Вместе с телеканалами мы устроили не просто праздники ко Дню города, а настоящее космическое путешествие. И то, что проект получил всероссийское признание, — лучшее подтверждение: мы движемся в правильном направлении", — отметил директор по контенту компании "Триколор" Арсен Хомутов.
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"Проект "Триколор в твоем городе"
Проект Триколор в твоем городе
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
1 из 2
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"Проект "Триколор в твоем городе"
Проект Триколор в твоем городе
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
2 из 2
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
1 из 2
Проект "Триколор в твоем городе"
© Фото : пресс-служба компании "Триколор"
2 из 2
В съемках фильмов приняли участие более тысячи человек: местные жители поделились любовью к своей малой родине, рассказали о традициях, фирменных словечках и самых душевных уголках родного края. Фильмы о 25 российских городах уже доступны зрителям. Их можно посмотреть на телеканале "Большой эфир" (6+), который доступен не только спутниковым клиентам оператора, но и всем желающим бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ".
Реклама, НАО "Национальная спутниковая компания", ОГРН: 1057747513680, г. Санкт-Петербург, пр-кт Московский, д. 139, к. 1 стр1, помещ. 10-н, erid: F7nfyujcunettu5fy9w9
 
РоссияГрозныйСуздальКиноОбществоТриколор ТВ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала