Более тысячи жителей стали героями фильмов о российских городах

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Второй сезон проекта "Триколор в твоем городе" в 2025 году прошел в 20 городах, более чем втрое расширив географию по сравнению с прошлым годом, сообщает пресс-служба "Триколор".

Масштабная инициатива, приуроченная к празднованию Дней города по всей России, собрала свыше 600 тысяч гостей и завершилась серией фильмов, созданных при участии самих жителей.

"Триколор в твоем городе" стал частью официальных мероприятий, организованных администрацией городов к праздникам. Совместно с Start World (18+), "Че" (18+), "Мульт" (0+), "Ю" (12+, 16+, 18+), "СТС Love" (0+, 6+, 12+, 16+) и еще 20 телеканалами оператор создавал в центре праздников интерактивные площадки в космическом стиле площадью около 500 квадратных метров. Шесть тематических павильонов — "Кино и сериалы", "Детский", "Хобби", "Развлечения", "Триколор Спорт" и "Техника Триколор" — предлагали гостям пройти увлекательный квест, поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, перевоплотиться в героев любимых сериалов и мультфильмов, выиграть призы и технику под брендом "Триколор".

"Космическая тематика была выбрана не случайно: космос и "Триколор" неразрывно связаны на протяжении уже 20 лет. Все начиналось со спутниковой тарелки, а сегодня компания предлагает передовые сервисы и активно развивает продуктовую линейку , куда входят телевизоры, бытовая и аудиотехника, камеры видеонаблюдения и другие умные решения для дома и бизнеса", - отметили в пресс-службе оператора.

По словам организаторов, "Триколор в твоем городе" стал не просто развлекательным событием, а настоящим культурным диалогом между регионами. В 2025 году проект получил высокие оценки профессионального сообщества: на фестивале "Диво России" стал победителем в номинации "Лучший креативный проект, развивающий культурно-познавательный туризм", завоевал первое место за фильм о Грозном (6+), третье место — за фильм о Суздале (6+), а также стал лауреатом премии в области креативных и маркетинговых коммуникаций Silver Mercury ("Серебряный Меркурий").

"В прошлом году проект "Триколор в твоем городе" получил искренний отклик зрителей. Это вдохновило нас на масштабирование, и в год 20-летия компании мы решили сделать особый подарок стране: посетить 20 городов — по числу лет бренда. Вместе с телеканалами мы устроили не просто праздники ко Дню города, а настоящее космическое путешествие. И то, что проект получил всероссийское признание, — лучшее подтверждение: мы движемся в правильном направлении", — отметил директор по контенту компании "Триколор" Арсен Хомутов.

В съемках фильмов приняли участие более тысячи человек: местные жители поделились любовью к своей малой родине, рассказали о традициях, фирменных словечках и самых душевных уголках родного края. Фильмы о 25 российских городах уже доступны зрителям. Их можно посмотреть на телеканале "Большой эфир" (6+), который доступен не только спутниковым клиентам оператора, но и всем желающим бесплатно и без регистрации в онлайн-кинотеатре "Триколор Кино и ТВ"