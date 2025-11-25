https://ria.ru/20251125/germaniya-2057503363.html
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают - РИА Новости, 25.11.2025
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в Германии и убежден, что они должны найти себе...
Мерц недоволен, что беженцы с Украины не работают
Мерц: если украинские беженцы могут работать, они должны работать
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц считает недопустимым низкий уровень трудовой занятости среди украинских беженцев в Германии и убежден, что они должны найти себе работу.
Ранее кабмин ФРГ
одобрил закон об отмене базового соцпособия Bürgergeld для прибывших в Германию после 1 апреля 2025 года беженцев с Украины
и выплате им меньшего по размеру пособия для просителей убежища.
"У нас в Германии один из самых низких показателей (трудовой - ред.) занятости украинских беженцев во всем Европейском союзе. У некоторых (стран ЕС
- ред.) он составляет 70-80%, а у нас все еще ниже 30%. Это недопустимо", - заявил Мерц
, выступая с речью на заседании германского объединения работодателей (BDA).
По его словам, если украинские беженцы в состоянии работать, то они не должны быть получателями базового пособия. "Да, мы действительно хотим помочь этим беженцам. Но если они могут работать, то они должны работать, а не иметь на это право", - сказал Мерц.
Он убежден, что с выплатой украинским беженцам пособия для просителей убежища их "стимулы к трудоустройству или вообще к выходу на рынок труда в Германии значительно повысятся".
Таблоид Bild
ранее сообщил, что траты на пособие по безработице Bürgergeld в Германии выросли в 2024 году до рекордных сумм, составив почти 47 миллиардов евро. Отмечается, что в группу иностранных получателей входят несколько сотен тысяч украинцев. По данным министерства социального обеспечения Германии, на них в 2024 году ушло около 6,4 миллиарда евро.