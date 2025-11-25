Почти все немецкие города оказались на грани банкротства, сообщили СМИ

"В этом году, по всей видимости, для покрытия расходов (городов и муниципалитетов - ред.) не хватит 30 миллиардов евро. На бюрократическом языке это называется "структурным дефицитом". В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти", - пишет издание.