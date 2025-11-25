Почти все немецкие города оказались на грани банкротства, сообщили СМИ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Дефицит бюджетов немецких городов и муниципалитетов составит по итогам текущего года, предположительно, 30 миллиардов евро, из-за чего почти каждый город оказался на грани банкротства, пишет газета Bild со ссылкой на данные городских властей и муниципалитетов.
"В этом году, по всей видимости, для покрытия расходов (городов и муниципалитетов - ред.) не хватит 30 миллиардов евро. На бюрократическом языке это называется "структурным дефицитом". В то время как доходы (например, от налога на прибыль) сокращаются из-за промышленного кризиса, расходы, в первую очередь на социальные нужды, продолжают расти", - пишет издание.
Как заявил мэр Эссена Томас Куфен, из-за большого дефицита "практически каждый немецкий город сейчас стоит на грани банкротства".
Самый большой дефицит образовался у Берлина - 4,3 миллиарда евро. За ним следует Кёльн с дефицитом в размере около 0,6 миллиарда евро, Дюссельдорф - примерно 0, 4 миллиарда евро, Дортмунд - более 0,3 миллиарда евро.
В случае дальнейшего нарастания дефицита у местных властей не останется другого выбора, кроме как радикально урезать социальные расходы. "Финансирование бассейнов, молодежных клубов, музеев, поддержка общественных организаций – все это станет предметом обсуждения. Это замкнутый круг, потому что граждане увидят нищету у себя на пороге", - заключает Bild.
Ранее мэры столиц 13 немецких федеральных земель обратились к канцлеру ФРГ Фридриху Мерцу с просьбой о финансовой помощи.
Мерц во время визита в начале ноября в федеральную землю Мекленбург-Передняя Померания призвал муниципалитеты скорректировать расходы в ответ на их жалобы на нехватку средств. Он признал, что муниципалитеты столкнулись с серьезными проблемами из-за резкого роста социальных расходов, и призвал "бережнее относиться к деньгам".
