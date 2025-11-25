Рейтинг@Mail.ru
"Придется заплатить": в ЕС приготовились к худшему
08:00 25.11.2025
"Придется заплатить": в ЕС приготовились к худшему
"Придется заплатить": в ЕС приготовились к худшему
В Ассоциации операторов подземных газохранилищ бьют тревогу: есть риск, что Германии не хватит запасов, если зима выдастся холодной. До коммунального кризиса... РИА Новости, 25.11.2025
германия
европа
германия
европа
Новости
германия, европа
Германия, Европа
"Придется заплатить": в ЕС приготовились к худшему

Митрахович: Германии грозит дальнейшая деградация конкурентоспособности

© AP Photo / Matthias RietschelГазокомпрессорная станция в Германии
Газокомпрессорная станция в Германии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Matthias Rietschel
Газокомпрессорная станция в Германии
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости, Светлана Медведева. В Ассоциации операторов подземных газохранилищ бьют тревогу: есть риск, что Германии не хватит запасов, если зима выдастся холодной. До коммунального кризиса вряд ли дойдет, но неприятностей не избежать. Чего ждать немцам — в материале РИА Новости.

Три сценария

Ассоциация операторов подземных хранилищ газа (INES) представила три варианта развития событий с потреблением зимой.
Сейчас немецкие ПХГ заполнены на 75 процентов. Если зима будет теплой или средней температуры, как в 2019-2020 и 2015-2016 годах, газа Германии хватит. К 1 февраля останется 30% требуемых законом запасов.
В первом случае температура была на уровне четырех градусов по Цельсию (примерно на 3,5 выше среднего показателя). Во втором — близка к обычному уровню: около 0,9 градуса.
Но если зима выдастся экстремально холодной, как в 2009-2010 годах (тогда она была снежной, морозной, со средней температурой минус 1,3 градуса), газовые хранилища опустеют к середине января.
"Уровень потребления, который привязан к нынешним запасам, уже не удастся полноценно поддерживать", — говорится в заявлении INES.
Канцлер Германии Фридрих Мерц - РИА Новости, 1920, 16.11.2025
"Мы проигрываем": в ЕС ужаснулись новой реальности
16 ноября, 08:00
Плюс там обратили внимание на то, что запасы топлива в стране сейчас ниже, чем планировалось. В последние три месяца уровень потребления был повышенным. И в целом в ЕС подземные хранилища газа недостаточно заполнены.
Еще в 2023-м исполнительный директор INES Себастьян Блешке предупреждал: страна будет сталкиваться с серьезной нехваткой газа до начала 2027-го, если не создаст дополнительную топливную инфраструктуру.
© AP Photo / Matthias SchraderПоследствия снегопада в Мюнхене
Последствия снегопада в Мюнхене - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Matthias Schrader
Последствия снегопада в Мюнхене

Боялись не заработать

Главный вопрос — почему Германии не удалось закачать столько газа, чтобы без последствий пережить любую зиму.
Газ покупают и закачивают в хранилища коммерческие компании. Вероятно, они сочли, что более активное заполнение ПХГ летом подняло бы цены, которые в то время и так были высоки (большую часть 2025-го — выше 400 долларов), считает эксперт Финансового университета и Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.
"Они посчитали, что потерпят убытки. Ведь зимой цены могут оказаться даже ниже, чем летом. Плюс еще за само хранение нужно платить. У компаний просто не было уверенности, что они заработают", — отмечает специалист.
Цены за топливо на автозаправочной станции в Германии - РИА Новости, 1920, 18.11.2025
"В срочном порядке": Европа столкнулась с форс-мажором из-за США
18 ноября, 08:00
По словам Юшкова, компании, вероятно, рассчитывают на теплую зиму либо возможность докупить СПГ. Если будут морозы, то, как правило, во всем Северном полушарии. Из-за повышенных объемов потребления цены на рынке вырастут.
Европе придется конкурировать за топливо — прежде всего с Китаем. И каждая из сторон должна будет повышать цены, чтобы СПГ пришел именно к ним.
"Вряд ли дойдет до того, что придется кого-то отключать. Просто газ будет дороже, отопление и электроэнергия также подорожают", — говорит Юшков.
© AP Photo / Frank AugsteinРабочий на газохранилище в Гронау, Германия
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Frank Augstein
Рабочий на газохранилище в Гронау, Германия

"Дальнейшая деградация"

Другого мнения придерживается ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности Станислав Митрахович. По его словам, максимум, что может случиться, — дальнейшая деградация европейской конкурентоспособности в энергоемких отраслях, таких как металлургия, химия, автомобилестроение.
Немецкая промышленность и так переживает не лучшие времена, в том числе из-за растущих издержек. В октябре о снижении конкурентоспособности заявляли 36,6% немецких компаний. Пока это самый высокий показатель за все время. Но, очевидно, еще не предел.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Теперь готовы на все. Европа спасает провальный план
21 ноября, 08:00
Эксперт не верит в сценарий масштабного коммунального кризиса.
"Если станет ясно, что газа не хватает, его потребление нормируют. Каким-то заводам придется потреблять меньше. Но обычным потребителям электричество не отключат", — говорит эксперт.
Потери уже подсчитали. По данным Bloomberg, немецкая экономика может понести убытки в размере 40 миллиардов евро.
Так что немцам остается надеяться, что суровой зимы в этом сезоне не будет. В противном случае энергоемкая промышленность может пострадать еще больше.
© AP Photo / Michael ProbstХимический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
© AP Photo / Michael Probst
Химический завод компании BASF в Людвигсхафене, Германия
 
