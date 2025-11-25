ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают возложить обязанность по погашению долгов по алиментам на региональные органы власти в сфере социальной защиты с последующим взысканием.

Соответствующий фракционный законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ

"Законопроектом предлагается возложить обязанность по временной выплате алиментов в случае длительного отсутствия результата исполнительного производства (более шести месяцев) на исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты населения", - сказано в пояснительной записке.

Согласно тексту проекта закона, в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, уклонение от исполнения алиментных обязательств приводит к тому, что ребенок лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей.

В документе отмечается, что размер выплат будет определяться на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, что исключает произвольность и обеспечивает точное соответствие размерам, установленным в отношении должника.

Уточняется, что при осуществлении выплаты алиментов соответствующим исполнительным органом субъекта РФ право требования к должнику переходит к данному органу в размере выплаченных сумм. Кроме того, законопроектом предусматривается, что порядок осуществления выплат и порядок реализации перешедшего права требования определит правительство РФ. По мнению авторов инициативы, это позволит учесть бюджетные, организационные и технологические особенности реализации такого права, обеспечить единообразие правоприменения и исключить неопределенность при выполнении закона в разных субъектах РФ.

Как отметил Слуцкий , ситуация с неисполнением алиментных обязательств давно требует кардинальных решений.