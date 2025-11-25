Рейтинг@Mail.ru
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета - РИА Новости, 25.11.2025
10:55 25.11.2025
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета - РИА Новости, 25.11.2025
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета
Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают возложить обязанность по погашению долгов по алиментам на региональные... РИА Новости, 25.11.2025
общество
россия
леонид слуцкий (политик)
лдпр
россия
общество, россия, леонид слуцкий (политик), лдпр
Общество, Россия, Леонид Слуцкий (политик), ЛДПР
ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета

ЛДПР предложила погашать долги по алиментам из бюджета с последующим взысканием

© РИА Новости / Владимир ФедоренкоЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Депутаты Госдумы от фракции ЛДПР во главе с лидером партии Леонидом Слуцким предлагают возложить обязанность по погашению долгов по алиментам на региональные органы власти в сфере социальной защиты с последующим взысканием.
Соответствующий фракционный законопроект направлен на заключение в правительство РФ 25 ноября, документ имеется в распоряжении РИА Новости. Изменения предлагается внести в Семейный кодекс РФ.
Федеральная служба судебных приставов - РИА Новости, 1920, 03.09.2025
Служба приставов назвала число женщин, задолжавших по алиментам в Москве
3 сентября, 06:27
"Законопроектом предлагается возложить обязанность по временной выплате алиментов в случае длительного отсутствия результата исполнительного производства (более шести месяцев) на исполнительный орган субъекта Российской Федерации, осуществляющий государственное управление в сфере социальной защиты населения", - сказано в пояснительной записке.
Согласно тексту проекта закона, в реестре должников по алиментным обязательствам числится более 300 тысяч человек. По мнению авторов инициативы, уклонение от исполнения алиментных обязательств приводит к тому, что ребенок лишается средств к существованию, необходимых для нормального развития, воспитания и удовлетворения базовых жизненных потребностей.
В документе отмечается, что размер выплат будет определяться на основании решения суда или нотариально удостоверенного соглашения об уплате алиментов, что исключает произвольность и обеспечивает точное соответствие размерам, установленным в отношении должника.
Уточняется, что при осуществлении выплаты алиментов соответствующим исполнительным органом субъекта РФ право требования к должнику переходит к данному органу в размере выплаченных сумм. Кроме того, законопроектом предусматривается, что порядок осуществления выплат и порядок реализации перешедшего права требования определит правительство РФ. По мнению авторов инициативы, это позволит учесть бюджетные, организационные и технологические особенности реализации такого права, обеспечить единообразие правоприменения и исключить неопределенность при выполнении закона в разных субъектах РФ.
Рубли и калькулятор - РИА Новости, 1920, 19.11.2025
Россия может упростить перечисление алиментов жителям Беларуси
19 ноября, 15:49
Как отметил Слуцкий, ситуация с неисполнением алиментных обязательств давно требует кардинальных решений.
"Тысячи женщин сталкиваются с тем, что бывший супруг задерживает выплаты месяцами, а иногда и вовсе отказывается помогать, оставляя собственного ребенка без достаточных средств к существованию. Наш законопроект предлагает чёткий и справедливый механизм. Такой подход даст детям стабильную поддержку, регионам - гибкость в определении размера выплат, а недобросовестным родителям - ясный сигнал: уйти от обязательств не получится", - сказал лидер партии на расширенном заседании фракции ЛДПР на тему "Реализация прав и защита матерей в России".
Рейд судебных приставов - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
Названо количество осужденных за неуплату алиментов за полгода в России
22 октября, 02:01
 
ОбществоРоссияЛеонид Слуцкий (политик)ЛДПР
 
 
