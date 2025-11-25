https://ria.ru/20251125/gaz-2057304331.html
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин - РИА Новости, 25.11.2025
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин
Россия укрепляет положение крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%, сотрудничество стран в газовой сфере динамично развивается, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:51:00+03:00
2025-11-25T05:51:00+03:00
2025-11-25T05:51:00+03:00
экономика
россия
китай
игорь сечин
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_0:77:2954:1738_1920x0_80_0_0_08e6fefdab7c43c57ca1ec05dd0b04a7.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057303794.html
россия
китай
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571323786_41:0:2662:1966_1920x0_80_0_0_db59c03cb2fb475ae29682433475722c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин
Сечин: Россия укрепляет положение крупнейшего поставщика газа в Китай