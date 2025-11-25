Рейтинг@Mail.ru
05:51 25.11.2025
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин
экономика, россия, китай, игорь сечин, роснефть
Экономика, Россия, Китай, Игорь Сечин, Роснефть
Россия укрепляет позиции крупнейшего поставщика газа в Китай, заявил Сечин

Сечин: Россия укрепляет положение крупнейшего поставщика газа в Китай

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Россия укрепляет положение крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%, сотрудничество стран в газовой сфере динамично развивается, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Динамично развивается наше (России и Китая – ред.) сотрудничество и в газовой сфере. Наша страна укрепляет свое положение в качестве крупнейшего поставщика газа в Китай с долей более 20%", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия остается надежным поставщиком электроэнергии в Китай, заявил Новак
ЭкономикаРоссияКитайИгорь СечинРоснефть
 
 
