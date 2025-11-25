Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Онлайн-викторина "Новогодний квиз" пройдет с 25 ноября по 15 декабря, россияне смогут проверить свои знания о столичных индустриальных отраслях, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.

Викторина проходит на базе проекта "Открой#Моспром". Для участия в ней нужно воспользоваться приложением "Открытая промышленность" в социальной сети "ВКонтакте" . Пользователи смогут ответить на 12 вопросов о московской промышленности.

"Московская промышленность сочетает в себе вековые традиции и передовые технологии. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” мы рассказываем простым и понятным языком о работе фабрик и заводов, расположенных на территории города, а в преддверии этого Нового года запускаем онлайн-викторину, чтобы еще больше жителей нашей страны узнали о достижениях столичных предприятий", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.

Министр столичного правительства подчеркнул, что вопросы затрагивают большое количество тем – например, историю производства новогодних изделий или технологии выпуска продуктов питания.

Участники квиза, ответившие правильно на девять и более вопросов, могут поучаствовать в специальном розыгрыше. Его победители получат возможность увидеть на экскурсии производства мороженого, напитков и других изделий. Также лучшие конкурсанты смогут побороться за образовательные наборы – розыгрыш состоится 15 декабря.

Проект "Открой#Моспром" действует в столице уже шесть лет – с 2019 года. В него входят свыше 140 предприятий. На базе проекта проходят экскурсии на заводы, лекции и другие события. Столица имеет с 2024 года статус наставника по промтуризму.