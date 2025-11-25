Рейтинг@Mail.ru
25.11.2025
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы
 
12:00 25.11.2025
Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн
Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн - РИА Новости, 25.11.2025
Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн
Онлайн-викторина "Новогодний квиз" пройдет с 25 ноября по 15 декабря, россияне смогут проверить свои знания о столичных индустриальных отраслях, заявил министр... РИА Новости, 25.11.2025
департамент инвестиционной и промышленной политики города москвы
анатолий гарбузов
москва
поддержка бизнеса
москва
Новости
Департамент инвестиционной и промышленной политики города Москвы, Анатолий Гарбузов, Москва, Поддержка бизнеса
Гарбузов: квиз о промышленности Москвы пройдет онлайн

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Онлайн-викторина "Новогодний квиз" пройдет с 25 ноября по 15 декабря, россияне смогут проверить свои знания о столичных индустриальных отраслях, заявил министр столичного правительства, глава департамента инвестиционной и промышленной политики (ДИПП) Москвы Анатолий Гарбузов.
Викторина проходит на базе проекта "Открой#Моспром". Для участия в ней нужно воспользоваться приложением "Открытая промышленность" в социальной сети "ВКонтакте". Пользователи смогут ответить на 12 вопросов о московской промышленности.
"Московская промышленность сочетает в себе вековые традиции и передовые технологии. С 2019 года в рамках проекта “Открой#Моспром” мы рассказываем простым и понятным языком о работе фабрик и заводов, расположенных на территории города, а в преддверии этого Нового года запускаем онлайн-викторину, чтобы еще больше жителей нашей страны узнали о достижениях столичных предприятий", – приводит пресс-служба ДИПП слова Гарбузова.
Министр столичного правительства подчеркнул, что вопросы затрагивают большое количество тем – например, историю производства новогодних изделий или технологии выпуска продуктов питания.
Участники квиза, ответившие правильно на девять и более вопросов, могут поучаствовать в специальном розыгрыше. Его победители получат возможность увидеть на экскурсии производства мороженого, напитков и других изделий. Также лучшие конкурсанты смогут побороться за образовательные наборы – розыгрыш состоится 15 декабря.
Проект "Открой#Моспром" действует в столице уже шесть лет – с 2019 года. В него входят свыше 140 предприятий. На базе проекта проходят экскурсии на заводы, лекции и другие события. Столица имеет с 2024 года статус наставника по промтуризму.
Ранее Гарбузов рассказал, что столичные предприятия, занимающиеся выпуском изделий из шоколада, произвели более 5,1 тысячи тонн товара за первые девять месяцев 2025 года, цифра выросла на 38,7% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.
