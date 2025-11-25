Рейтинг@Mail.ru
Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС - РИА Новости, 25.11.2025
17:30 25.11.2025
Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС
Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС - РИА Новости, 25.11.2025
Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС
Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в списке осталось пять кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) из... РИА Новости, 25.11.2025
в мире, сша, скотт бессент, джером пауэлл, федеральная резервная система сша
В мире, США, Скотт Бессент, Джером Пауэлл, Федеральная резервная система США
Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС

Бессент заявил, что осталось пять кандидатов на пост главы ФРС

Главное здание ФРС США
Главное здание ФРС США
© Фото : AgnosticPreachersKid
Главное здание ФРС США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в списке осталось пять кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) из первоначальных одиннадцати претендентов.
"Сейчас у нас пять очень сильных кандидатов", - заявил Бессент.
Он отметил, что в ходе отбора изменил своё понимание того, какими качествами должен обладать будущий глава регулятора.
"Когда мы начинали с одиннадцати кандидатов, я понял, что ФРС сегодня - это крайне сложная структура. Её работа уже не сводится просто к управлению стоимостью денег", - добавил министр.
Трамп ранее неоднократно критиковал нынешнего председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.
