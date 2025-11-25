Бессент рассказал об оставшихся кандидатах на пост председателя ФРС

ВАШИНГТОН, 25 ноя — РИА Новости. Министр финансов США Скотт Бессент сообщил, что в списке осталось пять кандидатов на должность председателя Федеральной резервной системы (ФРС) из первоначальных одиннадцати претендентов.
"Сейчас у нас пять очень сильных кандидатов", - заявил Бессент.
Он отметил, что в ходе отбора изменил своё понимание того, какими качествами должен обладать будущий глава регулятора.
"Когда мы начинали с одиннадцати кандидатов, я понял, что ФРС сегодня - это крайне сложная структура. Её работа уже не сводится просто к управлению стоимостью денег", - добавил министр.
Трамп ранее неоднократно критиковал нынешнего председателя Федеральной резервной системы США (ФРС) Джерома Пауэлла за медленное снижение процентных ставок, а также заявлял о возможном увольнении председателя ФРС. Смена Пауэлла при этом, по оценкам экспертов, плохо сказалась бы на доверии к монетарной политике правительства и независимости ФРС.