https://ria.ru/20251125/frantsiya-2057545565.html
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T22:58:00+03:00
2025-11-25T22:58:00+03:00
2025-11-26T01:25:00+03:00
в мире
франция
россия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_8503fcf4c801b12610933e0171077c88.jpg
https://ria.ru/20251125/makron-2057463379.html
франция
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_cea5648f7fa766592be46b38b1abe0e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, франция, россия, донбасс
В мире, Франция, Россия, Донбасс
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
Parisien: спецслужбы Франции задержали россиянку из НКО по подозрению в шпионаже
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости.
Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает издание
Parisien.
По данным издания, гражданка России Анна Н. и Венсан П., 40 и 63 лет соответственно, были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции в рамках расследования, начатого парижской прокуратурой.
В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщает СМИ со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечает газета, французские власти утверждают, что подозреваемые были завербованы российскими спецслужбами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности во Франции.
Оба задержанных отрицают все обвинения в свой адрес.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Сообщается, что был задержан и третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., он также заключен под стражу. Позднее издание также сообщило, что был задержан член SOS Donbass, 58-летний француз Бернар Ф. Ему также предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, но отпустили под судебный надзор с запретом заниматься деятельностью, связанной с Россией, в рамках общественных организаций.