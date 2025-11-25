Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ

ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает издание Parisien.

По данным издания, гражданка России Анна Н. и Венсан П., 40 и 63 лет соответственно, были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции в рамках расследования, начатого парижской прокуратурой.

В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщает СМИ со ссылкой на прокуратуру.

Как отмечает газета, французские власти утверждают, что подозреваемые были завербованы российскими спецслужбами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности во Франции.

Оба задержанных отрицают все обвинения в свой адрес.

Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.