Рейтинг@Mail.ru
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
22:58 25.11.2025 (обновлено: 01:25 26.11.2025)
https://ria.ru/20251125/frantsiya-2057545565.html
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ - РИА Новости, 26.11.2025
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ
Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, РИА Новости, 26.11.2025
2025-11-25T22:58:00+03:00
2025-11-26T01:25:00+03:00
в мире
франция
россия
донбасс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_0:225:3000:1913_1920x0_80_0_0_8503fcf4c801b12610933e0171077c88.jpg
https://ria.ru/20251125/makron-2057463379.html
франция
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1e/2051807536_128:0:2795:2000_1920x0_80_0_0_cea5648f7fa766592be46b38b1abe0e1.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, франция, россия, донбасс
В мире, Франция, Россия, Донбасс
Во Франции задержали россиянку из помогающей Донбассу НКО, пишут СМИ

Parisien: спецслужбы Франции задержали россиянку из НКО по подозрению в шпионаже

© AP Photo / Thomas PadillaАвтомобиль французской полиции
Автомобиль французской полиции - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Thomas Padilla
Автомобиль французской полиции. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ПАРИЖ, 25 ноя – РИА Новости. Спецслужбы Франции задержали двух членов ассоциации по помощи жителям Донбасса SOS Donbass, в том числе гражданку РФ, их подозревают в шпионаже в пользу России, сообщает издание Parisien.
По данным издания, гражданка России Анна Н. и Венсан П., 40 и 63 лет соответственно, были арестованы 17 ноября сотрудниками Главного управления внутренней безопасности (DGSI) Франции в рамках расследования, начатого парижской прокуратурой.
В прошлую пятницу им были предъявлены обвинения в "сговоре с иностранным государством", "осуществлении деятельности по сбору информации, представляющей интерес для иностранного государства", и "заговоре с целью совершения преступления", сообщает СМИ со ссылкой на прокуратуру.
Как отмечает газета, французские власти утверждают, что подозреваемые были завербованы российскими спецслужбами и якобы работали под видом гуманитарной деятельности во Франции.
Оба задержанных отрицают все обвинения в свой адрес.
Анна Новикова сотрудничала с РИА Новости как внештатный стрингер.
Сообщается, что был задержан и третий подозреваемый, россиянин Вячеслав П., он также заключен под стражу. Позднее издание также сообщило, что был задержан член SOS Donbass, 58-летний француз Бернар Ф. Ему также предъявили обвинения в сговоре с иностранным государством, но отпустили под судебный надзор с запретом заниматься деятельностью, связанной с Россией, в рамках общественных организаций.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Вчера, 17:02
 
В миреФранцияРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала