ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник назвал безумием слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французские войска могут войти в состав так называемых "сил сдерживания" на Украине после завершения там боевых действий.

Ранее во вторник Макрон заявил в эфире радиостанции RTL, что французские войска не будут немедленно отправлены на Украину , однако могут войти в состав "сил сдерживания" на украинской территории после прекращения боевых действий.

"Сегодня утром на RTL произошло безумие: Макрон подтвердил отправку "французских солдат" на Украину в рамках его (проекта – ред.) "сил сдерживания"! Он добавил, что это "уже запланировано", но пока что "не должно поддаваться разглашению", - написал политик на своей странице в социальной сети Х.

Филлипо заявил, что при реализации этого проекта рано или поздно произойдет прямая конфронтация с Россией и что Макрону об этом известно, хоть он это и скрывает. Политик подверг критике французского лидера и призвал не отправлять войска на Украину.

"Довольно! (Не будем отправлять – ред.) ни одного французского солдата на Украину!" - написал он.

В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.

Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.