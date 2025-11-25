Рейтинг@Mail.ru
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине
Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник назвал безумием слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французские войска... РИА Новости, 25.11.2025
"Это безумие". Во Франции испугались заявления Макрона об Украине

Филиппо назвал слова Макрона об отправке войск на Украину безумием

© AP Photo / Philippe MagoniПрезидент Франции Эммануэль Макрон
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Philippe Magoni
Президент Франции Эммануэль Макрон . Архивное фото
ПАРИЖ, 25 ноя - РИА Новости. Лидер французской правой партии "Патриоты" Флориан Филиппо во вторник назвал безумием слова президента Франции Эммануэля Макрона о том, что французские войска могут войти в состав так называемых "сил сдерживания" на Украине после завершения там боевых действий.
Ранее во вторник Макрон заявил в эфире радиостанции RTL, что французские войска не будут немедленно отправлены на Украину, однако могут войти в состав "сил сдерживания" на украинской территории после прекращения боевых действий.
Президент Франции Эмманюэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"Будет неизбежно". План Макрона против России вызвал переполох во Франции
Вчера, 17:02
"Сегодня утром на RTL произошло безумие: Макрон подтвердил отправку "французских солдат" на Украину в рамках его (проекта – ред.) "сил сдерживания"! Он добавил, что это "уже запланировано", но пока что "не должно поддаваться разглашению", - написал политик на своей странице в социальной сети Х.
Филлипо заявил, что при реализации этого проекта рано или поздно произойдет прямая конфронтация с Россией и что Макрону об этом известно, хоть он это и скрывает. Политик подверг критике французского лидера и призвал не отправлять войска на Украину.
"Довольно! (Не будем отправлять – ред.) ни одного французского солдата на Украину!" - написал он.
В сентябре в Париже состоялась встреча участников так называемой коалиции желающих под председательством премьера Великобритании Кира Стармера и Макрона. По итогам саммита французский лидер заявил, что 26 стран выразили готовность разместить на Украине "силы сдерживания" после прекращения огня.
Пресс-бюро Службы внешней разведки РФ в 2024 году сообщало, что Запад для восстановления боеспособности Украины развернет в стране так называемый миротворческий контингент численностью около 100 тысяч человек. В СВР считают, что это станет фактической оккупацией Украины.
В свою очередь президент РФ Владимир Путин заявлял, что смысла нахождения иностранных военных на Украине после возможного достижения договоренности об устойчивом мире нет. Российский лидер также подчеркивал, что Россия будет считать законными целями для поражения любые войска на территории Украины.
Президент Франции Эммануэль Макрон - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Макрон ответил на вопрос о введении добровольной военной службы во Франции
Вчера, 15:46
 
В миреУкраинаРоссияФранцияЭммануэль МакронФлориан ФилиппоКир СтармерПатриотСлужба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)Санкции в отношении России
 
 
