РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на форуме - РИА Новости, 25.11.2025
11:20 25.11.2025
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на форуме
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на форуме - РИА Новости, 25.11.2025
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на форуме
Международный форум "Содружество моды - 2025", ставший ключевой площадкой для развития международного сотрудничества и укрепления связей в индустрии легкой... РИА Новости, 25.11.2025
экономика
РИА Новости
2025
Новости
экономика
Экономика
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на форуме

РЭЦ принял участие в международном форуме "Содружество моды - 2025"

РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на "Содружестве моды - 2025
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на Содружестве моды - 2025 - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
РЭЦ организовал биржу деловых контактов и деловую программу на "Содружестве моды - 2025
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Международный форум "Содружество моды - 2025", ставший ключевой площадкой для развития международного сотрудничества и укрепления связей в индустрии легкой промышленности прошел 20 и 21 ноября в Таврическом дворце Санкт-Петербурга, сообщает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).
РЭЦ выступил соорганизатором деловой программы и биржи деловых контактов (БДК), нацеленной на расширение экспорта в страны СНГ.
"Главной практической частью программы стала Биржа деловых контактов. Ее цель - предоставить российским и международным компаниям возможность провести целевые B2B-переговоры для заключения конкретных соглашений о сотрудничестве. В деловых встречах участвовали более 50 российских производителей одежды, аксессуаров, украшений, косметики и товаров народного потребления, а также представители отраслевых управлений, ассоциаций, предприятий и союзов предпринимателей легкой промышленности из Узбекистана, Беларуси, Таджикистана и Армении", - говорится в сообщении.
Всего состоялось свыше 30 бизнес-встреч. Эти переговоры призваны способствовать укреплению деловых связей и увеличению товарооборота.
Помимо деловых переговоров, РЭЦ организовал дегустацию продукции компаний АО "БРПИ" и ООО "Белявская пастила", участников программы "Сделано в России", для продвижения современных российских брендов среди участников форума из стран СНГ.
Культурную программу дополнил мастер-класс "Батик - искусство творить чудеса" от компании "Теплый ветер", где гости познакомились с процессом создания платков по технологии батик и смогли самостоятельно поучаствовать в творческом процессе. Была представлена выставка платков "Шелковая повесть", демонстрирующая культурно-историческое значение батика и способствующая обмену опытом.
РЭЦ также инициировал проведение двух ключевых круглых столов, посвященных как стратегическим, так и творческим аспектам индустрии.
Первый круглый стол - "Мода в современном кинематографе". Сессия - площадка для диалога творцов визуальной культуры. Участники обсудили мощное влияние костюма и модных образов на восприятие кинокартин, создание характеров и формирование новых трендов, а также синергию кино и моды в создании новых культурных кодов. Спикером сессии выступили трехкратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию, руководитель Русского театра на воде, телеведущая и актриса, депутат Московской городской Думы, амбассадор бренда "Сделано в России" Мария Киселева.
Второй круглый стол - "Создание новой инфраструктуры для построения эффективных экспортных цепочек в странах СНГ". Этот круглый стол сосредоточен на развитии кооперационных цепочек внутри СНГ для увеличения экспортного потенциала. Основная идея - объединить усилия всех звеньев, начиная от поставщиков сырья до дистрибуции продукции через российский ритейл и торговые сети СНГ. Модератор - руководитель проекта по поддержке экспорта услуг РЭЦ Екатерина Кондакова.
РЭЦ является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на государственной цифровой платформе "Мой экспорт". Также на РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России".
