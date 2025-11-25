Рейтинг@Mail.ru
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа - РИА Новости, 25.11.2025
05:08 25.11.2025
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа - РИА Новости, 25.11.2025
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа
Созданный при поддержке США гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), через пункты которого распределялась гуманитарная помощь в секторе Газа,... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:08:00+03:00
2025-11-25T05:08:00+03:00
в мире
сша
израиль
дональд трамп
хамас
сша
израиль
Новости
в мире, сша, израиль, дональд трамп, хамас
В мире, США, Израиль, Дональд Трамп, ХАМАС
Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа

Гуманитарный фонд GHF объявил о прекращении работы в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Созданный при поддержке США гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), через пункты которого распределялась гуманитарная помощь в секторе Газа, заявил, что сворачивает свою деятельность.
"GHF уже несколько недель ведёт переговоры с CMCC (гражданско-военным координационным центром - ред.) и международными организациями о дальнейших шагах, и ясно, что они собираются принять и расширить модель, которую протестировал GHF. В результате мы сворачиваем свою деятельность, поскольку успешно выполнили свою миссию показать, что можно доставлять помощи жителям Газы лучше", - говорится в заявлении исполнительного директора GHF Джона Акри.
Последствия разрушений в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Россия ждет от США разъяснений по формированию "совета мира" в Газе
Вчера, 20:32
План президента США Дональда Трампа по урегулированию ситуации в Газе, обнародованный 29 сентября, включает 20 пунктов и предусматривает немедленное прекращение огня при условии освобождения заложников в течение 72 часов. Также документ предлагает, чтобы движение ХАМАС и другие палестинские группировки не участвовали в управлении сектором Газа ни напрямую, ни косвенно - контроль должен перейти к технократическим властям под международным надзором во главе с самим Трампом.
Президент США 9 октября сделал заявление, что Израиль и ХАМАС достигли договоренности об исполнении первой фазы мирного плана по урегулированию конфликта в секторе Газа. На первом этапе движение освободит израильских заложников, а Израиль отведет свои войска до согласованной линии внутри сектора и выпустит сотни палестинцев из израильских тюрем, включая множество пожизненно осужденных за терроризм.
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган выступает на саммите G20 в Южно-Африканской Республике - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
Турция делает все необходимое для сохранения мира в Газе, сообщил Эрдоган
23 ноября, 15:07
 
