Гуманитарный фонд GHF прекратит работу в секторе Газа

ВАШИНГТОН, 25 ноя - РИА Новости. Созданный при поддержке США гуманитарный фонд Gaza Humanitarian Foundation (GHF), через пункты которого распределялась гуманитарная помощь в секторе Газа, заявил, что сворачивает свою деятельность.

"GHF уже несколько недель ведёт переговоры с CMCC (гражданско-военным координационным центром - ред.) и международными организациями о дальнейших шагах, и ясно, что они собираются принять и расширить модель, которую протестировал GHF. В результате мы сворачиваем свою деятельность, поскольку успешно выполнили свою миссию показать, что можно доставлять помощи жителям Газы лучше", - говорится в заявлении исполнительного директора GHF Джона Акри.