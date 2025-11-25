Рейтинг@Mail.ru
СМИ: США помогли России унизить НАТО - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
05:36 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/finlyandiya-2057302512.html
СМИ: США помогли России унизить НАТО
СМИ: США помогли России унизить НАТО - РИА Новости, 25.11.2025
СМИ: США помогли России унизить НАТО
США помогли России добиться унижения НАТО, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:36:00+03:00
2025-11-25T05:36:00+03:00
в мире
россия
сша
украина
владимир путин
нато
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9eb75db4b6d2aba8b1e82df349ccc24e.jpg
https://ria.ru/20251125/tramp-2057290864.html
https://ria.ru/20251124/istrebiteli-2057184114.html
россия
сша
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/18/2025065714_162:0:2893:2048_1920x0_80_0_0_f4cc517b8fd8b23f051283d524e69b95.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, сша, украина, владимир путин, нато
В мире, Россия, США, Украина, Владимир Путин, НАТО
СМИ: США помогли России унизить НАТО

HS: США помогли России добиться полного унижения НАТО

© AP Photo / Geert Vanden WijngaertСаммит НАТО в Гааге
Саммит НАТО в Гааге - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
Саммит НАТО в Гааге. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США помогли России добиться унижения НАТО, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.
"Положения (Мирного плана США. — Прим. Ред.) свидетельствуют о полном унижении Россией позиции НАТО. Соединенные Штаты могут заблокировать вступление Украины в НАТО, приняв решение на национальном уровне", — говорится в материале.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Трамп может продавить отказ Украины от НАТО, считает Сакс
02:09
По мнению профессора международных отношений университета Тампере Туомаса Форсберга, действия США якобы могут привести к распаду НАТО.
"Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий", — заявил эксперт.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.
Истребители НАТО - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
В Эстонии вновь пройдут учебные полеты истребителей НАТО
Вчера, 16:19
 
В миреРоссияСШАУкраинаВладимир ПутинНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала