МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. США помогли России добиться унижения НАТО, такое мнение высказывается в статье в финской газете Helsingin Sanomat.
По мнению профессора международных отношений университета Тампере Туомаса Форсберга, действия США якобы могут привести к распаду НАТО.
"Если НАТО развалится, то это произойдет из-за подобных действий", — заявил эксперт.
В последние годы Россия не раз выражала обеспокоенность беспрецедентной активностью НАТО у своих западных границ. Альянс наращивает силы и называет это "сдерживанием агрессии". В Кремле отмечали, что Москва никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Президент Владимир Путин неоднократно подробно объяснял, что Россия не собирается нападать на страны НАТО, но западные политики регулярно запугивают свое население мнимой российской угрозой, чтобы отвлечь внимание от внутренних проблем.