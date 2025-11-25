Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую пограничную охрану.

"Забор расположен на краю финской пограничной зоны, всего в метре от российской стороны", - говорится в сообщении.

Как уточняет телерадиовещатель, примерно через каждые 20 метров забора устанавливают мачты с камерами. Строительство ограждения в Лапландии и на востоке страны практически завершено, достроить оставшиеся участки забора пограничная охрана планирует к лету 2026 года.

"Построить заграждение на всей восточной границе, то есть примерно на 1,3 тысячи километров, невозможно из-за высокой стоимости: уже 200 километров забора обходятся в 362 миллиона евро. Таким образом, километр заграждения в среднем стоит около 1,8 миллиона", - говорится в сообщении.

По словам погранохраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть забора также продолжается под землей на достаточную глубину, уточнили пограничники.

Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метров, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.

Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.