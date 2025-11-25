Рейтинг@Mail.ru
Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:24 25.11.2025 (обновлено: 15:01 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/finljandija-2057357681.html
Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе
Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе - РИА Новости, 25.11.2025
Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе
Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T11:24:00+03:00
2025-11-25T15:01:00+03:00
в мире
россия
финляндия
лапландия
дмитрий песков
мария захарова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057427470_0:208:3070:1935_1920x0_80_0_0_8a769b1a225a0086ff69a61399ce009d.jpg
https://ria.ru/20251120/finlyandiya-2055725358.html
https://ria.ru/20251113/pushkov-2054630110.html
https://ria.ru/20251117/finljandija-2055374293.html
россия
финляндия
лапландия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057427470_159:0:2890:2048_1920x0_80_0_0_555241dc0768aa136926afcd0907b12b.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, финляндия, лапландия, дмитрий песков, мария захарова
В мире, Россия, Финляндия, Лапландия, Дмитрий Песков, Мария Захарова
Yle раскрыло подробности строительства Финляндией забора на границе

Yle: Финляндия строит забор в метре от российской границы

© Getty Images / Anadolu/Jakob JohannsenСтроительство забора на границе Финляндии и России
Строительство забора на границе Финляндии и России - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Anadolu/Jakob Johannsen
Строительство забора на границе Финляндии и России. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Финляндия строит забор в метре от российской границы, через каждые 20 метров ограждения установят камеры, сообщает телерадиовещатель Yle со ссылкой на финскую пограничную охрану.
"Забор расположен на краю финской пограничной зоны, всего в метре от российской стороны", - говорится в сообщении.
Президент Финляндии Александр Стубб - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
"Так больше нельзя": Финляндия тонет в долгах из-за России
20 ноября, 08:00
Как уточняет телерадиовещатель, примерно через каждые 20 метров забора устанавливают мачты с камерами. Строительство ограждения в Лапландии и на востоке страны практически завершено, достроить оставшиеся участки забора пограничная охрана планирует к лету 2026 года.
"Построить заграждение на всей восточной границе, то есть примерно на 1,3 тысячи километров, невозможно из-за высокой стоимости: уже 200 километров забора обходятся в 362 миллиона евро. Таким образом, километр заграждения в среднем стоит около 1,8 миллиона", - говорится в сообщении.
По словам погранохраны, забор имеет высоту 4,5 метра, из которых около метра составляет колючая проволока. Часть забора также продолжается под землей на достаточную глубину, уточнили пограничники.
Погранохрана Финляндии ранее сообщила, что высоту забора, строящегося на границе, увеличат до 4,5 метров, а само ограждение станет плотнее. В основном забор будет построен на юго-восточной границе, где расположены наиболее загруженные КПП. Строить забор по всей протяженности 1300-километрой границы с Россией Финляндия не планирует. Ожидается, что основная часть ограждения будет построена в 2025 году, а весь проект завершится в 2026 году.
Председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков - РИА Новости, 1920, 13.11.2025
Пушков раскрыл, что задумал президент Финляндии, говоря о диалоге с Россией
13 ноября, 00:36
Граница между Финляндией и Россией закрыта по решению финских властей до дальнейшего уведомления. Финляндия начала вводить ограничения на пересечение границы с ноября 2023 года на фоне неконтролируемого потока беженцев из третьих стран. Финские власти обвиняли Россию в якобы целенаправленной отправке просителей убежища к границе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова отвергла обвинения в адрес России в причастности к миграционному кризису в Евросоюзе, назвав их проявлением двойных стандартов Запада.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя закрытие финских КПП на границе с РФ, отмечал, что русофобская позиция, которой стали придерживаться власти Финляндии, вызывает глубокое сожаление. Песков подчеркивал, что российские пограничники соблюдают все инструкции, погранпереходом пользуются те, кто имеет на это законное право, а надуманные обвинения для Москвы неприемлемы.
Финский военный - РИА Новости, 1920, 17.11.2025
В Финляндии начались военные учения недалеко от границы с Россией
17 ноября, 08:24
 
В миреРоссияФинляндияЛапландияДмитрий ПесковМария Захарова
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала