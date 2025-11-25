https://ria.ru/20251125/finansirovanie-2057456237.html
Финансирование нацпроектов в Татарстане в 2026 г составит 53 млрд руб
Финансирование мероприятий национальных проектов в Татарстане в 2026 году составит 53 миллиарда рублей, что превышает объем финансирования в 2025 году, сообщила РИА Новости, 25.11.2025
КАЗАНЬ, 25 ноя - РИА Новости. Финансирование мероприятий национальных проектов в Татарстане в 2026 году составит 53 миллиарда рублей, что превышает объем финансирования в 2025 году, сообщила заместитель министра финансов республики Гела Герасимова.
"На реализацию национальных проектов на следующий трехлетний период в Республике Татарстан планируется направить: в 2026 году - 53 миллиарда рублей, из них за счет средств федерального бюджета - 28,8 миллиарда рублей, в 2027 году планируется направить 53,3, из них средства федерального бюджета - 27 миллиардов рублей, в 2028 году - 57,8 миллиарда рублей, из них средства федерального бюджета составляют 26,9 миллиарда рублей", - сказала Герасимова журналистам.
При этом она отметила, что уровень софинансирования нацпроектов из федерального бюджета ежегодно снижается, доля софинансирования из бюджета Татарстана увеличивается.
Замминистра напомнила, что в текущем году в республике продолжается исполнение 11 национальных проектов. Общий объем расходов в рамках нацпроектов на 2025 год составляет, по ее словам, 46,9 миллиарда рублей, в том числе за счет средств федерального бюджета - 26,7 миллиарда рублей, бюджета Татарстана - 20,2 миллиарда рублей.
По информации Герасимовой, в 2025 году объемы финансирования нацпроектов фактически совпадают с объемами финансирования в 2024 году. В числе проектов с наиболее значительными объемами финансирования в текущем году она назвала нацпроекты "Семья" - 32% от общего объема расходов, "Инфраструктура для жизни" - 32%, "Молодежь и дети" - 19%.
Герасимова добавила, что реализацию национальных проектов в Татарстане осуществляют 15 министерств и ведомств, являющихся главными распорядителями бюджетных средств, а также муниципальные образования республики.