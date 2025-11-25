ФАС выдала предупреждение дочке биофармацевтической компании Ipsen

"ФАС выдала предупреждение "дочке" международной биофармацевтической компании "Ипсен"… Основанием стали экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за предыдущий календарный год, которые содержались в коммерческой политике компании", - говорится в сообщении.

Уточняется, что служба потребовала от компании убрать эти пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке ООО "Фарм-Трейд".