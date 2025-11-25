Рейтинг@Mail.ru
ФАС выдала предупреждение дочке биофармацевтической компании Ipsen
11:14 25.11.2025
ФАС выдала предупреждение дочке биофармацевтической компании Ipsen
ФАС выдала предупреждение дочке биофармацевтической компании Ipsen
экономика
россия
федеральная антимонопольная служба (фас россии)
россия
экономика, россия, федеральная антимонопольная служба (фас россии)
Экономика, Россия, Федеральная антимонопольная служба (ФАС России)
ФАС выдала предупреждение дочке биофармацевтической компании Ipsen

ФАС выдала предупреждение дочке международной биофармацевтической Ipsen

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России выдала предупреждение "дочке" международной биофармацевтической компании Ipsen, ООО "Ипсен", из-за необоснованных требований в коммерческой политике к выручке потенциальных партнеров, сообщило ведомство.
Ранее в ФАС поступило обращение ООО "Фарм-Трэйд" по вопросу необоснованного отказа ООО "Ипсен" от заключения договора поставки некоторых лекарственных препаратов.
"ФАС выдала предупреждение "дочке" международной биофармацевтической компании "Ипсен"… Основанием стали экономически и технологически необоснованные требования к выручке потенциального делового партнера за предыдущий календарный год, которые содержались в коммерческой политике компании", - говорится в сообщении.
По мнению службы, действия "Ипсен" могут содержать признаки нарушения антимонопольного законодательства.
Уточняется, что служба потребовала от компании убрать эти пункты из коммерческой политики, после чего на недискриминационных условиях повторно рассмотреть решение по заявке ООО "Фарм-Трейд".
Также установлен срок исполнения предупреждения - 60 дней с момента получения. В случае его неисполнения ФАС России возбудит дело о нарушении антимонопольного законодательства.
