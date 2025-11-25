Рейтинг@Mail.ru
Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе - РИА Новости, 25.11.2025
13:04 25.11.2025
Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе
Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе
в мире
польша
варшава
кароль навроцкий
евросоюз
польша
варшава
в мире, польша, варшава, кароль навроцкий, евросоюз
В мире, Польша, Варшава, Кароль Навроцкий, Евросоюз
Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд Европейского союза обязал Польшу признавать однополые браки* граждан ЕС, заключённые в другом государстве союза, даже если национальное законодательство Варшавы не предусматривает такую форму брака, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда.
Глава кабинета польского лидера Павел Шефернакер заявил 19 декабря, что президент Польши Кароль Навроцкий не подпишет закон, допускающий регистрацию однополых отношений*.
"Суд считает, что такой отказ противоречит праву ЕС: он нарушает не только свободу передвижения и проживания, но и основное право на уважение частной и семейной жизни", - заявлено в документе.
При этом суд отметил, что государствам-членам не требуется вводить однополые браки* (движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ - ред.) в национальное право. Однако если страна применяет единственную процедуру признания браков, заключённых за рубежом, например транскрипцию акта, она обязана применять её одинаково к однополым* и разнополым парам.
"Таким образом, поскольку транскрипция является единственным предусмотренным польским правом способом признания браков, заключённых в других государствах-членах ЕС, Польша обязана применять эту процедуру одинаково как к однополым бракам*, так и к бракам между мужчиной и женщиной", - заявлено в постановлении.
* движение ЛГБТ признано экстремистским и запрещено в РФ
