Суд ЕС обязал Польшу признавать однополые браки*, заключенные в союзе

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Суд Европейского союза обязал Польшу признавать однополые браки* граждан ЕС, заключённые в другом государстве союза, даже если национальное законодательство Варшавы не предусматривает такую форму брака, говорится в опубликованном постановлении на сайте суда.

"Таким образом, поскольку транскрипция является единственным предусмотренным польским правом способом признания браков, заключённых в других государствах-членах ЕС, Польша обязана применять эту процедуру одинаково как к однополым бракам*, так и к бракам между мужчиной и женщиной", - заявлено в постановлении.