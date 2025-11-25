Рейтинг@Mail.ru
Глава МИД Италии призвал снять санкции с России - РИА Новости, 25.11.2025
15:07 25.11.2025 (обновлено: 15:21 25.11.2025)
Глава МИД Италии призвал снять санкции с России
Глава МИД Италии призвал снять санкции с России

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкГосударственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
РИМ, 25 ноя – РИА Новости. Для заключения соглашения по Украине необходимо участие Европы, которая должна снять санкции в отношении России, заявил глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни.
"Европа внесет свой вклад, в том числе и потому, что мирное соглашение не может быть достигнуто без европейского присутствия, поскольку Европа ввела санкции против России и поэтому для заключения мирного соглашения Европа должна снять свои собственные санкции", - заявил Таяни, слова которого приводит агентство askanews.
Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили. Лавров об участии Европы в мирном соглашении - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Вчера, 13:24
Министр во вторник примет участие в предпринимательском форуме Италии и Саудовской Аравии в Эр-Рияде с участием свыше 900 компаний.
"Мы поддерживаем план США. Его необходимо пересмотреть. Это отправная точка, но мне кажется, что встречи с украинцами уже идут в правильном направлении", - сказал Таяни.
Администрация США ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Военнослужащие обеспечивают безопасность штаб-квартиры Европейской комиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
"Война в Европе". На Западе забили тревогу из-за плана ЕС по Украине
23 ноября, 19:51
Президент РФ Владимир Путин, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.
Флаги с символикой Евросоюза у здания Еврокомиссии в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 23.11.2025
WP раскрыла детали спора Европы с планом США по Украине
23 ноября, 13:24
 
В миреРоссияСШАКиевАнтонио ТаяниВладимир ПутинДмитрий ПесковСанкции в отношении России
 
 
