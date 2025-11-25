Рейтинг@Mail.ru
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
13:24 25.11.2025 (обновлено: 14:34 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/evropa-2057394533.html
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров - РИА Новости, 25.11.2025
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров
Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T13:24:00+03:00
2025-11-25T14:34:00+03:00
в мире
европа
украина
россия
сергей лавров
специальная военная операция на украине
сша
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057411310_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_9987fa27605b28062d53a8074d711d5f.jpg
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
https://ria.ru/20251125/evropa-2057197642.html
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057325856.html
европа
украина
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
"Вы этими шансами не воспользовались, вы их провалили". Лавров об участии Европы в мирном соглашении
"Когда они сейчас говорят "не сметь без нас ничего делать": у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", - сказал Лавров журналистам.
2025-11-25T13:24
true
PT0M48S
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057411310_414:0:1854:1080_1920x0_80_0_0_ae70599d8c792a1ef098514e22d61c1e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, европа, украина, россия, сергей лавров, сша, вооруженные силы украины, евросоюз, дональд трамп, вооруженные силы рф
В мире, Европа, Украина, Россия, Сергей Лавров, Специальная военная операция на Украине, США, Вооруженные силы Украины, Евросоюз, Дональд Трамп, Вооруженные силы РФ
У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров

Лавров заявил, что Европа упустила шанс внести вклад в урегулирование на Украине

Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Когда они сейчас говорят "Не сметь без нас ничего делать" — у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", — сказал он журналистам.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Вчера, 08:00
По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия американского лидера Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.
Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Вчера, 08:00
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.
Флаг России во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
"По плану США". В Германии сделали громкое заявление о России
Вчера, 09:33
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЕвропаУкраинаРоссияСергей ЛавровСШАВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДональд ТрампВооруженные силы РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала