У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.
"Когда они сейчас говорят "Не сметь без нас ничего делать" — у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", — сказал он журналистам.
По словам министра, Россия ценит позицию США: это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия американского лидера Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом.
Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия и Турция.
Мирная инициатива США и европейские "поправки"
На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине. По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса, официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях, сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.
В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС, США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.
По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.
Что касается Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ, а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.
По некоторым данным, европейский план включает запрет на размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.
В то же время, по версии обоих СМИ, проект от ЕС предполагает завершение конфликта по линии фронта. Это противоречит центральному пункту плана США о выводе ВСУ из Донбасса.