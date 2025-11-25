У Европы был шанс внести вклад в решение кризиса на Украине, заявил Лавров

МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. Европа не воспользовалась шансом сделать свой вклад в урегулирование кризиса на Украине, заявил глава МИД Сергей Лавров.

"Когда они сейчас говорят "Не сметь без нас ничего делать" — у вас были шансы, ребята, вы этими шансами не воспользовались, вы их просто провалили", — сказал он журналистам.

По словам министра, Россия ценит позицию США : это единственная западная страна, проявляющая инициативу в урегулировании. Те же, кто пытаются руководить шумихой вокруг мирного плана, хотят подорвать усилия американского лидера Дональда Трампа и переиначить план по-своему. При этом Москва ожидает от Вашингтона ту версию документа, которую там считают промежуточной в фазе согласования с Брюсселем и Киевом

Турция. Лавров подчеркнул, что каждый раз, когда по этому направлению достигался прогресс, договоренности срывались. Поэтому ни о каком посредничестве Франции или Германии в урегулировании украинского конфликта речь идти не может, однако эту роль могли бы сыграть Белоруссия

Мирная инициатива США и европейские "поправки"

На минувшей неделе администрация Соединенных Штатов заявила о разработке мирной инициативы по урегулированию на Украине . По данным зарубежных СМИ, план включает передачу под контроль Москвы всей территории Донбасса , официальное признание его и Крыма российскими, заморозку по большей части линии соприкосновения в Запорожской и Херсонской областях , сокращение численности ВСУ в два раза, а также запрет размещать на Украине иностранные войска и оружие, способное бить вглубь территории России.

В воскресенье, 23 ноября, в Женеве прошли переговоры представителей ЕС , США и Киева, на которых обсуждались поправки европейской и украинской сторон к американскому предложению. Агентство Reuters и газета The Telegraph опубликовали два варианта внесенных изменений.

По одной версии, ЕС среди прочего предлагает установить численность ВСУ на уровне 800 тысяч военных, по другой — какие-либо ограничения отсутствуют.

Запорожской АЭС, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем Что касается, то, по информации Reuters, ее предлагают перезапустить под контролем МАГАТЭ , а вырабатываемую электроэнергию разделить поровну между Россией и Украиной. В проекте от The Telegraph станция полностью переходит под контроль киевского режима.

размещение сил НАТО на Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом. По некоторым данным, европейский план включает запрет нана Украине в мирное время, а по другим — решение о присутствии иностранных войск остается за Киевом.