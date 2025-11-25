Доверие Европы к гарантиям безопасности США подтачивается, считают СМИ

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Доверие Европы к гарантиям безопасности США все больше подтачивается на фоне угроз Вашингтона сократить свой вклад в деятельность НАТО и выйти из альянса, пишет журнал American Conservative.
"Доверие Европы к долгосрочным гарантиям безопасности США подтачивается. Многие европейские лидеры опасаются, что в ближайшие годы Вашингтон может сократить свое военное участие в НАТО, поскольку ранее (президент США Дональд - ред.) Трамп угрожал вообще выйти из альянса", - говорится в материале издания.
По мнению журнала, именно неопределенность позиции США подтолкнула Германию к реформе бундесвера. Издание отмечает, что со времен окончания Второй мировой войны ФРГ относилась к милитаризации со сдержанностью и скептицизмом, однако сейчас эта позиция резко меняется.
Ранее министр обороны ФРГ Борис Писториус сообщил, что правящая коалиция ХДС/ХСС и СДПГ достигла соглашения по законопроекту о модернизации военной службы в Германии. Законопроектом предусматривается, что с января 2026 года 18-летние мужчины и женщины будут получать анкету, в которой они смогут выразить свое желание служить и ответить на вопрос о потенциальной годности. Для мужчин заполнение анкеты станет обязательным. Как пояснил глава парламентской фракции ХДС/ХСС Йенс Шпан, обязанность проходить медосвидетельствование с целью определения годности к военной службе будет закреплена за мужчинами, родившимися после 1 января 2008 года.
В начале марта телеканал NBC сообщал со ссылкой на источники в администрации США, что президент Дональд Трамп может отказаться защищать страну-партнера по НАТО в случае, если та в полной мере не исполняет обязательства по тратам на оборону.
Президент США Дональд Трамп неоднократно критиковал Европу за низкий вклад в обороноспособность НАТО и требовал от всех государств-членов повысить расходы на оборону до 5% от ВВП, при этом глава Пентагона Пит Хегсет заверял, что Соединенные Штаты пока не планируют сокращать военное присутствие в Европе.
