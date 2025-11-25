Рейтинг@Mail.ru
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:00 25.11.2025 (обновлено: 08:01 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/evropa-2057264335.html
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого - РИА Новости, 25.11.2025
Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого
Агония, которая охватила европейские элиты на фоне развития событий вокруг Украины, отлично иллюстрирует классический диагноз — анафилактический шок. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T08:00:00+03:00
2025-11-25T08:01:00+03:00
европа
москва
россия
евросоюз
дело миндича
аналитика
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057327370_0:108:1626:1023_1920x0_80_0_0_0334615f6bb4ac73700335e03d749ec6.jpg
https://ria.ru/20251124/tramp-2056942360.html
https://ria.ru/20251124/ssha-2056925754.html
https://ria.ru/20251121/buduschee-2056396848.html
https://ria.ru/20251122/tunnel-2056352853.html
европа
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Кирилл Стрельников
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156336/89/1563368996_0:0:250:251_100x100_80_0_0_244f311ad9381fbb18863629c51be35c.jpg
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057327370_0:0:1435:1076_1920x0_80_0_0_afa2fc46954f053a4856d2aa9d5cfc6c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
европа, москва, россия, евросоюз, дело миндича, аналитика
Европа, Москва, Россия, Евросоюз, Дело Миндича, Аналитика

Животная ненависть к России в итоге обошлась Европе очень-очень дорого

© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИИзображение сгенерировано ИИ
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Изображение сгенерировано ИИ
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Кирилл Стрельников
Кирилл Стрельников
Все материалы
Агония, которая охватила европейские элиты на фоне развития событий вокруг Украины, отлично иллюстрирует классический диагноз — анафилактический шок.
Европейцы были уверены, что тщательно замешенный ими многокомпонентный яд против России (санкции, давление, прямое участие в прокси-войне и многое другое) либо убьет нас, либо сделает безнадежными инвалидами. Однако что-то пошло не так — и отрава устремилась по капельнице обратно.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
От отрицания до принятия: Европа не знает, что делать с планом Трампа
24 ноября, 08:00
Острые и долгосрочные экономические проблемы, с которыми в результате своих мудрых действий столкнулась Европа, — это бросающийся в глаза эффект, но на глубинном уровне проблемы у наших непартнеров уже начинают напоминать запущенные стадии рака, разъедающего саму ткань европейского общества и государственной системы.
Возьмем, к примеру, систему европейского здравоохранения.
Волшебные садовники могут гордиться красивой тисненой бумагой, на которой золотыми буквами написаны всевозможные права и возможности европейцев в случаях, когда их сразила болезнь, и количество всевозможных государственных и полугосударственных программ, напоминающих по накалу пафоса манифесты Маркса и Энгельса, просто зашкаливает. Тут все красиво, и сразу хочется завидовать сомалийцам, сирийцам и афганцам, штурмующим европейские пляжи.
Но гораздо важнее — что происходит на самом деле, когда вышедшая на пенсию парижанка или берлинка, собравшаяся с шиком поколесить по миру (ну как все европейцы, мы же помним), вдруг оказывается в главной европейской больнице.
И выясняется, что проще просто умереть.
В среднем по Европе количество коек в больницах за последние десять лет снизилось на 10-15 процентов (более чем на 170 000). Сами больницы банкротятся как мухи: только в Германии к 2030 году объявят о банкротстве четверть (!) всех больниц, а в среднем по Европе с острыми финансовыми трудностями сталкиваются 89 процентов государственных больниц. Финансирование европейского здравоохранения с дикой скоростью сокращается (привет санкциям и помощи Украине): например, Франция объявила сокращение бюджета здравоохранения на 2026-й на пять миллиардов евро. Интересный момент: в Европе сейчас фиксируется взрывообразный спрос на восстановление медицинского оборудования — на новое тупо нет денег.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Новый мировой передел в разгаре: США знают, что делают
24 ноября, 08:00
Понятное дело, что все это приводит к резкому увеличению процента смертности: в той же Великобритании на данный момент пятая часть пациентов умирает от диагнозов, которые в нормальных условиях считаются предотвратимыми или излечимыми.
Но основное веселье начинается, когда ты не хочешь попасть в эти проценты и обращаешься за высокотехнологичной медицинской помощью (ВМП). Тебе, конечно, не отказывают (все же красиво на евробумаге) и записывают в очередь.
В Британии, к примеру, в очереди на плановую медицинскую помощь стоят почти 7,5 миллиона человек и большинство находится в ней больше года. В Польше ожидание может достигать полутора лет (зато ЕС, безвиз или что там у них).
Ради интереса сравним это дело с ситуацией по ВМП в Москве.
В столице ВМП, в том числе такие сложные и дорогостоящие виды лечения, требующие концентрации ресурсов, как трансплантация органов, кардиохирургические операции, лечение онкологических заболеваний с помощью таргетной терапии и иммунотерапии, нейрохирургические вмешательства и тому подобное, доступны жителям в городских больницах бесплатно. В 2025 году ВМП москвичам оказывается по 21 профилю (акушерство и гинекология, гастроэнтерология, гематология, дерматовенерология, неонатология, комбустиология, нейрохирургия, онкология, оториноларингология, офтальмология, педиатрия, ревматология, сердечно-сосудистая хирургия, торакальная хирургия, травматология и ортопедия, урология, хирургия, челюстно-лицевая хирургия, эндокринология, трансплантация, неврология) и по 20 из них именно в городских больницах. Для сравнения: в 2010-м этих профилей было всего шесть (!).
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Россия и Европа: будущее отношений под большим вопросом
21 ноября, 08:00
Характерный и важный тренд: активная децентрализация. Еще в недавнем прошлом ВМП оказывалась штучным образом в "узком кругу" учреждений, а сейчас она внедряется в работу всех городских больниц. К примеру, еще 15 лет назад на долю городских стационаров приходилось порядка пяти-шести процентов от всех случаев ВМП в Москве, сегодня этот показатель — почти 65 процентов. Характерный пример: еще пару лет назад невозможно было представить себе такую сложнейшую операцию, как пересадка сердца, в условиях городской больницы. Сегодня на счету одной Боткинской больницы уже несколько десятков успешных пересадок.
Нужно отметить, что эта история — не импульсивный праздничный проект, а стратегическая работа. Все до единого строящиеся в Москве стационары уже по умолчанию фокусируются на оказании сложнейших видов помощи, а в действующих учреждениях непрерывно идет переоснащение. Только в прошлом году для ведущих онкологических клиник города были закуплены семь новейших роботических систем для проведения операций. Это значит, что высокотехнологичное лечение в год будут получать больше двух тысяч пациентов с онкологией.
В отличие от Европы, где на медицинскую красоту часто можно поглазеть только через окно, в Москве налажена так называемая бесшовная маршрутизация, которая позволила сократить время ожидания для получения плановой медицинской помощи и увеличить долю плановых госпитализаций в два раза.
А сроки? Пожалуйста: средний срок оказания ВМП в условиях столичных стационаров от даты формирования талона до даты госпитализации пациента в 2020 году составлял 24,2 дня, а в 2025-м — 14,2 дня.
Но для некоторых, конечно, лучше увидеть Париж — и умереть.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 22.11.2025
Европу списали со счетов. Теперь официально
22 ноября, 08:00
 
ЕвропаМоскваРоссияЕвросоюзДело МиндичаАналитика
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала