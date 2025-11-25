Рейтинг@Mail.ru
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
08:00 25.11.2025 (обновлено: 08:01 25.11.2025)
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны - РИА Новости, 25.11.2025
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны
2025
Елена Караева
Елена Караева
Европа — против: Мерцу и Макрону слишком важно продолжение войны

Елена Караева
Елена Караева
О русского солдата разбилось бесконечное количество военной техники и бесконечные конфигурации русофобских союзов. НАТО, ЕС (как прихожая альянса), "группа Рамштайн", "коалиция по дронам" и "коалиция Объединенных экспедиционных сил". Туда же, к потерпевшим поражение, отправилась и "коалиция желающих".
Им, если правильно считывать сигналы с ЛБС, предложено было сложить оружие и признать, что и в этот раз большой "Русский поход" закончился тем, чем обычно заканчивается европейская антироссийская милитаристская афера. Брюсселю вежливо намекнули, что лучше бы признать поражение в новом противостоянии с нами. Танцы с бубнами и без вокруг "28 предложений", "двух десятков пропозиций" и нескольких специальных оферт оказались не то чтобы совсем бессмысленными, но в европейской их редакции категорически нерелевантными и безнадежно устаревшими. Продвигаясь все дальше и закапывая натренированных натовцами вэсэушников все глубже, Россия потому готова к дискуссиям, что ситуация на ЛБС по всем параметрам исключительно в нашу пользу.
24.11.2025
"Их отвергли". На Западе рассказали о новой выходке Европы против России
24 ноября, 15:51
24 ноября, 15:51
То, что Украина была выбрана демпфером и что она должна что-то там такое "разработать, подписать и исполнить", — политтехнологическая уловка и не может вводить нас в заблуждение.
Придумавшие и сконструировавшие войну с нами глобалистские неоконы ошиблись и в расчетах, и в целеполагании. "Колосс на глиняных ногах" вновь отвесил им по шее. Но, корчась от боли, эти элиты и их присные — политики, произносящие заученные слова, — тем не менее не очень готовы пока на капитуляцию.
Коррупционный скандал Незалежной, где самые сочные детали пока остаются неопубличенными, дал, пусть и косвенный, ответ на вопрос, почему пока мы не видим белых флагов из Брюсселя.
Схемы воровства не могут не затрагивать мошну главных европейских русофобов. Эксперты утверждают, что суммы украденного исчисляются не в миллионах — сумма, отданная прессе, а в миллиардах. Этих миллиардов без малого полсотни. К ним нужно прибавить 46 миллиардов (это наши неучтенные и неназванные, но замороженные активы во Франции, данная цифра опубличена и известна игрокам инвестиционного рынка). А еще мы понятия не имеем, в целости ли те три сотни миллиардов евро, что были заморожены на счетах Euroclear, или им шаловливые европейские ручонки уже приделали ножки. Ведь сегодня брюссельские говорят лишь о 140 миллиардах, которые они "готовы использовать в качестве залога" кредитной линии для все той же Украины.
Глобалисты, начиная настраивать в европейских политиках и в европейской политике русофобские струны, не учли, что знающим, какие триллионы возможных прибылей светили бы их покровителям в случае победы над нами, тоже захочется погреть руки на славянской крови и славянских смертях.
Кто сегодня руководит коалицией тех, кто сопротивляется и срывает любую возможность урегулирования кризиса в Донбассе? Это Макрон. И это Мерц. И, естественно, Кая Каллас. Про эстонские банки, что могут находиться в доле в скандале с воровством в Незалежной, информация курсирует уже несколько дней.
Макрон и Мерц отлично смотрятся вместе не только потому, что оба руководят странами и правительствами двух главных государств ЕС. Они превосходная пара еще и потому, что их связи, как прошлые, так и нынешние, с крупнейшими глобалистскими банковскими конгломератами позволяют этим двум персонажам не только знать подноготную существующей банковской системы, не только ею пользоваться, но и давать ей указания.
Банк Ротшильдов (где Макрон был управляющим партнером), топ-менеджер в финансовой группе HSBC, а затем и председатель наблюдательного совета инвестфонда BlackRock Мерц — и есть те самые глобалисты, которые вложились многомиллиардно в русофобский стартап по нанесению нашей стране стратегического поражения. И эти неоконы-глобалисты категорически не готовы расстаться с такими деньгами, да и еще и опозориться поражением.
У Макрона есть и внутриполитический интерес в продолжении противостояния с нами. Президент, согласно действующей конституции, имеет прерогативу на введение военного положения. Судя по тем заявлениям, что сделаны начальником французского Генштаба, сообщившим, что его согражданам необходимо проявить понимание "экономических трудностей", как и "смириться с потерей детей" в связи с противостоянием с нами, Макрон не исключает развитие событий и по такому сценарию тоже. За военным положением под лозунгом "Франция в опасности" логично последует отмена грядущих всеобщих выборов. Как это уже было сделано Зеленским. С кем поведешься, от того и наберешься, да.
Сегодня нет страны, которая бы больше России желала безопасного, прочного и гарантированного мира с соседними странами и в Европе.
Сегодня нет государств, которые бы меньше Франции и Германии (и их лидеров — Макрона и Мерца) были заинтересованы в прекращении кровопролития. Страны, которые только и делали, что развязывали войны, сегодня по-прежнему не в состоянии избавиться от этой чудовищной привычки. Даже если их алчность и жажду власти в итоге придется оплачивать деньгами, влажными от крови уже не украинцев, а самих европейцев.
24.11.2025
Европа хочет продолжения конфликта на Украине, заявил Орбан
24 ноября, 16:24
24 ноября, 16:24
 
