Число заявлений об убежище в Германии сократилось более чем на 60 процентов

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Число первичных заявлений о предоставлении убежища в Германии сократилось за год более чем на 60%, сообщил канцлер ФРГ Фридрих Мерц.

"По сравнению с сентябрем 2024 года, в сентябре 2025 года число (ходатайств об убежище - ред.) сократилось более чем на 60%", - привел данные Мерц во время выступления на заседании германского объединения работодателей (BDA). Трансляция велась на официальном сайте BDA.

Мерц считает такой показатель успехом проводимой им миграционной политики. "Это первый действительно крупный успех новой миграционной политики и политики в отношении предоставления убежища", - сказал он.

По его словам, сокращение числа заявлений о предоставлении убежищ удалось добиться за счет усиления пограничного контроля на внутренних границах Германии

Ранее глава МВД ФРГ Александер Добриндт отменил распоряжение прежнего кабинета министров от 2015 года, разрешающее просителям убежища въезжать в страну. Теперь их разворачивают на границах, если они уже подали заявления в других странах ЕС . Однако это не должно распространяться на беременных женщин, детей и других представителей уязвимых групп. Одновременно новый глава МВД ФРГ сообщил об увеличении числа сотрудников федеральной полиции, проводящих проверки на границах государства.