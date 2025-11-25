Рейтинг@Mail.ru
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:50 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/es-2057500865.html
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог - РИА Новости, 25.11.2025
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог
После отказа США от финансирования конфликта на Украине ЕС не готова будет взять это бремя и риски на себя, заявила в беседе с РИА Новости старший преподаватель РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:50:00+03:00
2025-11-25T18:50:00+03:00
в мире
украина
сша
россия
дональд трамп
каролин левитт
евросоюз
санкт-петербургский государственный университет
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_0:232:3185:2024_1920x0_80_0_0_e06c662e683bf99755ab200b8d87d961.jpg
https://ria.ru/20251125/rossiya-2057260848.html
https://ria.ru/20251124/rossiya-2057239204.html
украина
сша
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0d/1788339923_454:0:3185:2048_1920x0_80_0_0_73a00791dbadd11965fc1e7cc77a7660.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, сша, россия, дональд трамп, каролин левитт, евросоюз, санкт-петербургский государственный университет, нато
В мире, Украина, США, Россия, Дональд Трамп, Каролин Левитт, Евросоюз, Санкт-Петербургский государственный университет, НАТО
ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог

Политолог Богуславская: ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС и Украины
Флаги ЕС и Украины - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС и Украины. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После отказа США от финансирования конфликта на Украине ЕС не готова будет взять это бремя и риски на себя, заявила в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.
Раннее на фоне отказа украинской стороны подписать разработанный США и РФ план урегулирования конфликта на Украине, представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Лучше бы оставалась страной-бензоколонкой: Россия снова расстроила Запад
Вчера, 08:00
"Конечно, Европа пытается лоббировать определённые интересы, оказывая поддержку Украине, но всё-таки мне думается, что на решительные действия или на продолжение конфликта в долгосрочной перспективе, при условии, что все финансовые обременения, все риски Европе придется взять на себя, Европейский Союз, скорее всего, окажется не готов", - заявила Богуславская.
По мнению эксперта, если Украина не подпишет разработанный план, то у нее может начаться сложный период с нехваткой ресурсов и вооружений, так как страна в значительной степени зависела от поставок США. Без поддержки администрации Трампа Европейский Союз в данный момент не располагает теми огромными суммами, которые нужны на поле боя.
"В то же время Соединенным Штатам стоило бы сконцентрироваться на своей конкуренции с Китаем, и здесь эти действия по поддержке украинского конфликта лишь приведут к отвлечению ресурсов и усилят сближение между Россией и Китаем", - заключила она.
Вид на Землю с борта МКС - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
СМИ сообщили о "космическом" ударе России по Западу
24 ноября, 19:14
 
В миреУкраинаСШАРоссияДональд ТрампКаролин ЛевиттЕвросоюзСанкт-Петербургский государственный университетНАТО
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала