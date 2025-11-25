ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После отказа США от финансирования конфликта на Украине ЕС не готова будет взять это бремя и риски на себя, заявила в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.

По мнению эксперта, если Украина не подпишет разработанный план, то у нее может начаться сложный период с нехваткой ресурсов и вооружений, так как страна в значительной степени зависела от поставок США. Без поддержки администрации Трампа Европейский Союз в данный момент не располагает теми огромными суммами, которые нужны на поле боя.