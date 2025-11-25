ЕС не готов взять на себя риски конфликта на Украине, считает политолог

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. После отказа США от финансирования конфликта на Украине ЕС не готова будет взять это бремя и риски на себя, заявила в беседе с РИА Новости старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПБГУ и кандидат политических наук Юлия Богуславская.
Раннее на фоне отказа украинской стороны подписать разработанный США и РФ план урегулирования конфликта на Украине, представитель Белого дома Каролин Левитт сообщила, что США прекратили финансирование конфликта на Украине по решению президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, но продолжают продавать оружие по линии НАТО.
"Конечно, Европа пытается лоббировать определённые интересы, оказывая поддержку Украине, но всё-таки мне думается, что на решительные действия или на продолжение конфликта в долгосрочной перспективе, при условии, что все финансовые обременения, все риски Европе придется взять на себя, Европейский Союз, скорее всего, окажется не готов", - заявила Богуславская.
По мнению эксперта, если Украина не подпишет разработанный план, то у нее может начаться сложный период с нехваткой ресурсов и вооружений, так как страна в значительной степени зависела от поставок США. Без поддержки администрации Трампа Европейский Союз в данный момент не располагает теми огромными суммами, которые нужны на поле боя.
"В то же время Соединенным Штатам стоило бы сконцентрироваться на своей конкуренции с Китаем, и здесь эти действия по поддержке украинского конфликта лишь приведут к отвлечению ресурсов и усилят сближение между Россией и Китаем", - заключила она.
СМИ сообщили о "космическом" ударе России по Западу
24 ноября, 19:14