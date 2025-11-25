Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС

БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Европейский парламент принял резолюцию по Венгрии, в которой призвал Совет ЕС приостановить право голоса Будапешта в Совете ЕС из-за внутренней и внешней политики венгерского правительства, включая позицию по конфликту на Украине и отношения с Россией, следует из результатов голосования.

Проект резолюции был внесён комитетом Европарламента по гражданским свободам 13 ноября. Из 636 присутствовавших депутатов 415 проголосовали за, 193 - против, 28 воздержались.

"Пункт 31: (ЕП – ред.) Напоминает, что в соответствии со статьей 7 ДЕС (Договор о Европейском союзе - ред.) Совет ЕС может принять решение о приостановлении отдельных прав, вытекающих из применения договоров в отношении соответствующего государства-члена, включая, но не ограничиваясь, правом голоса его представителя в Совете; подчёркивает, что данное положение допускает возможность приостановления и других прав", - говорится в резолюции.

В документе сказано, что Европарламент выражает обеспокоенность тем, что венгерские власти неоднократно использовали своё право вето в Совете ЕС при принятии решений в сфере безопасности, особенно по поводу помощи Украине и санкции против России.

"(ЕП – ред.) Выражает обеспокоенность дружественной и поддерживающей позицией правительства Венгрии в отношении России, …включая усиление энергетической зависимости и односторонние действия, такие как визиты в Москву", — указано в тексте.

Европарламент также считает, что политика правительства Венгрии представляет собой системную угрозу ценностям ЕС, закреплённым в статье 2 ДЕС.