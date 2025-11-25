Рейтинг@Mail.ru
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:09 25.11.2025
https://ria.ru/20251125/es-2057467018.html
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС - РИА Новости, 25.11.2025
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС
Европейский парламент принял резолюцию по Венгрии, в которой призвал Совет ЕС приостановить право голоса Будапешта в Совете ЕС из-за внутренней и внешней... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:09:00+03:00
2025-11-25T17:09:00+03:00
в мире
венгрия
украина
россия
виктор орбан
антониу кошта
евросоюз
европарламент
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148208/69/1482086947_0:108:2048:1260_1920x0_80_0_0_1b960c18745fbb87beb00677b8309f6f.jpg
https://ria.ru/20251124/ukraina-2057196490.html
https://ria.ru/20250830/vengriya-2038511097.html
венгрия
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148208/69/1482086947_113:0:1936:1367_1920x0_80_0_0_3fb0d4bc73b37af7d71531527ed10938.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, венгрия, украина, россия, виктор орбан, антониу кошта, евросоюз, европарламент, politico
В мире, Венгрия, Украина, Россия, Виктор Орбан, Антониу Кошта, Евросоюз, Европарламент, Politico
Европарламент призвал приостановить право голоса Венгрии в Совете ЕС

Европарламент призвал приостановить право голоса Будапешта в Совете ЕС

© Фото : European ParliamentЗдание Европейского парламента в Страсбурге, Франция
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : European Parliament
Здание Европейского парламента в Страсбурге, Франция. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БРЮССЕЛЬ, 25 ноя - РИА Новости. Европейский парламент принял резолюцию по Венгрии, в которой призвал Совет ЕС приостановить право голоса Будапешта в Совете ЕС из-за внутренней и внешней политики венгерского правительства, включая позицию по конфликту на Украине и отношения с Россией, следует из результатов голосования.
Как сообщала газета Politico 29 сентября, председатель Европейского совета Антониу Кошта предлагает упростить голосование в Евросоюзе по открытию переговорных кластеров на пути к вступлению Украины в блок, стремясь обойти вето Венгрии. Издание также сообщало, что Еврокомиссия предложила принимать решения о продлении санкций против РФ квалифицированным большинством вместо единогласного одобрения, чтобы обходить позицию Будапешта.
Виктор Орбан - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
Венгрия против выделения денег из бюджета Украине, заявил Орбан
24 ноября, 16:50
Проект резолюции был внесён комитетом Европарламента по гражданским свободам 13 ноября. Из 636 присутствовавших депутатов 415 проголосовали за, 193 - против, 28 воздержались.
"Пункт 31: (ЕП – ред.) Напоминает, что в соответствии со статьей 7 ДЕС (Договор о Европейском союзе - ред.) Совет ЕС может принять решение о приостановлении отдельных прав, вытекающих из применения договоров в отношении соответствующего государства-члена, включая, но не ограничиваясь, правом голоса его представителя в Совете; подчёркивает, что данное положение допускает возможность приостановления и других прав", - говорится в резолюции.
В документе сказано, что Европарламент выражает обеспокоенность тем, что венгерские власти неоднократно использовали своё право вето в Совете ЕС при принятии решений в сфере безопасности, особенно по поводу помощи Украине и санкции против России.
"(ЕП – ред.) Выражает обеспокоенность дружественной и поддерживающей позицией правительства Венгрии в отношении России, …включая усиление энергетической зависимости и односторонние действия, такие как визиты в Москву", — указано в тексте.
Европарламент также считает, что политика правительства Венгрии представляет собой системную угрозу ценностям ЕС, закреплённым в статье 2 ДЕС.
Венгерский премьер-министр Виктор Орбан 24 ноября заявил, что Венгрия против выделения денег из бюджета Украине и общего кредита стран ЕС для её финансирования, поскольку план Брюсселя закабалит следующие поколения. Перед началом саммита ЕС 23 октября Орбан говорил, что на нем не может быть принято решение по вопросу евроинтеграции Украины, которое имело бы юридическую силу, потому что Венгрия не поддерживает вступление Киева в ЕС, а этот вопрос необходимо решать единогласно. Также он озвучил результаты проведенного в Венгрии опроса о приеме Украины в сообщество, согласно которым 95% участников, более 2 миллионов человек, высказались против евроинтеграции Киева.
Флаги Венгрии и Евросоюза в Будапеште - РИА Новости, 1920, 30.08.2025
Bloomberg: ЕС все больше недоволен позицией Венгрии по России и Украине
30 августа, 14:33
 
В миреВенгрияУкраинаРоссияВиктор ОрбанАнтониу КоштаЕвросоюзЕвропарламентPolitico
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала