Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов
08:59 25.11.2025 (обновлено: 10:45 25.11.2025)
Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов
Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов
Politico: в ЕС опасаются провала идеи с использованием российских активов

Флаги с символикой Евросоюза
Флаги с символикой Евросоюза. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя — РИА Новости. В Европе опасаются, что идея о кредите для Украины за счет российских активов провалится из-за мирного плана США, пишет издание Politico со ссылкой на источники.
Переговоры представителей Еврокомиссии и правительств стран ЕС, в частности Бельгии, по поводу использования российских резервов набирают обороты, но прорыва по этому вопросу пока нет, отмечается в статье.
По данным издания, некоторые дипломаты надеются, что давление со стороны президента США Дональда Трампа вынудит Брюссель и других сомневающихся членов союза присоединиться к этому плану. Одна из его целей — использовать часть активов вместе с совместными облигациями ЕС или прямыми финансовыми взносами от властей Евросоюза для предоставления кредита Украине.
"Однако некоторые опасаются, что вся идея <...> рухнет, если в окончательном проекте мирного плана будет содержаться упоминание об использовании тех же средств", — говорится в публикации.
Уточняется, что первоначальный проект американской инициативы предполагал использование российских резервов в инвестиционной кампании на Украине, при этом половина дохода должна была направляться ​​в Штаты. Но европейские власти отвергли эту идею и назвали ее возмутительной.

Мирный план США предлагает инвестировать 100 миллиардов долларов из российских активов в проекты по восстановлению Украины. Остальные средства хотят вложить в американо-российский инвестиционный инструмент. Европейцы же выступают за то, чтобы замороженные резервы оставались под арестом до тех пор, пока Москва "полностью не возместит ущерб" Киеву.

Кроме того, в случае окончательного снятия санкций с России компании Euroclear придется перевести деньги обратно в Москву, указывается в статье.
"Это может поставить налогоплательщиков ЕС перед необходимостью вернуть деньги, что, вероятно, окажет серьезное давление на правительства стран Евросоюза", — резюмировало издание.
Ситуация с российскими активами

После начала спецоперации ЕС и страны "Большой семерки" заблокировали примерно половину российских валютных резервов. Более 200 миллиардов евро находится в Евросоюзе, в основном на счетах Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем, чей офис базируется в Бельгии.
Брюссель, обещавший помогать Киеву настолько долго, насколько потребуется, исчерпал все имевшиеся ресурсы, а выделять деньги из собственного бюджета страны сообщества не хотят. На этом фоне Еврокомиссия добивается согласия Бельгии на использование российских активов.
Речь идет о 140 миллиардах евро в рамках так называемого репарационного кредита. Утверждается, что Украина вернет его после окончания конфликта, если Москва "выплатит ей материальный ущерб".
В конце августа издание Welt am Sonntag сообщило, что с января по июль ЕС перевел киевским властям 10,1 миллиарда евро из доходов от иммобилизованных средств Банка России.
В качестве ответной меры Москва ввела ограничения: активы иностранных инвесторов из недружественных стран и доходы от них аккумулируются на специальных счетах типа "С". Выводить их можно только по решению специальной правительственной комиссии.
