Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Дальновидная энергополитика сделала стоимость электроэнергии в России и Китае для промышленного сектора в разы ниже, чем в США и ряде стран ЕС, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.