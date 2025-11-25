https://ria.ru/20251125/energiya-2057305238.html
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР - РИА Новости, 25.11.2025
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
Дальновидная энергополитика сделала стоимость электроэнергии в России и Китае для промышленного сектора в разы ниже, чем в США и ряде стран ЕС, заявил... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T05:56:00+03:00
2025-11-25T05:56:00+03:00
2025-11-25T05:56:00+03:00
экономика
россия
китай
сша
игорь сечин
евросоюз
роснефть
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/52/1555325211_0:0:2961:1666_1920x0_80_0_0_608fe5ed7e7cd3284c28c59e3dbf2e18.jpg
https://ria.ru/20251125/novak-2057304762.html
россия
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/155532/52/1555325211_230:0:2961:2048_1920x0_80_0_0_5662347ce5d227ab075f37f4ee06383c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, сша, игорь сечин, евросоюз, роснефть
Экономика, Россия, Китай, США, Игорь Сечин, Евросоюз, Роснефть
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
Сечин: стоимость электроэнергии в РФ и Китае в разы ниже, чем в США и ЕС