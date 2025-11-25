Рейтинг@Mail.ru
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР - РИА Новости, 25.11.2025
05:56 25.11.2025
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР
Сечин рассказал о ценах на электричество для промышленности в России и КНР

Сечин: стоимость электроэнергии в РФ и Китае в разы ниже, чем в США и ЕС

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Дальновидная энергополитика сделала стоимость электроэнергии в России и Китае для промышленного сектора в разы ниже, чем в США и ряде стран ЕС, заявил ответственный секретарь комиссии при президенте РФ по вопросам стратегии развития ТЭК и экологической безопасности, глава "Роснефти" Игорь Сечин.
"Благодаря дальновидной энергетической политике, на сегодняшний день стоимость электроэнергии для промышленного сектора в наших странах (России и Китае – ред.) более чем в два раза ниже, чем в США, и в три-четыре раза ниже, чем в некоторых странах Евросоюза", – сказал он, выступая на Российско-Китайском энергетическом бизнес-форуме.
Александр Новак - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Россия обсуждает возможности расширения экспорта нефти в КНР, заявил Новак
