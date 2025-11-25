Рейтинг@Mail.ru
Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием
18:37 25.11.2025
Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием
Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием - РИА Новости, 25.11.2025
Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием
Ельцин-центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов, отметил в поздравлении коллективу фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" с 10-летием... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T18:37:00+03:00
2025-11-25T18:37:00+03:00
россия
владимир путин
борис ельцин
россия
Новости
ru-RU
россия, владимир путин, борис ельцин
Россия, Владимир Путин, Борис Ельцин
Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием

Путин назвал Ельцин-центр точкой притяжения людей разных профессий и возрастов

Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин
© РИА Новости
Перейти в медиабанк
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ельцин-центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов, отметил в поздравлении коллективу фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" с 10-летием создания президент РФ Владимир Путин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен... Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов. Он востребован, популярен и среди молодёжи, которая стремится к изучению истории Отечества, к интеллектуальному и духовному развитию", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что период противоречивой эпохи радикальных перемен является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России.
Путин подчеркнул, что особое внимание уделяется личности Бориса Ельцина и самому институту президентства. Кроме того, разъяснение его значимости, процесса становления и совершенствования – одна из важнейших задач центра, которую он достойно выполняет, и за 10 лет напряжённой работы превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты прежде всего социальной направленности.
"Поздравляю создателей и всю команду Ельцин-центра с юбилеем и желаю дальнейшей успешной деятельности", - добавляется в телеграмме.
Юные жители Пекина приветствуют Президента РФ Бориса Ельцина и его супругу Наину Ельцину во время визита в КНР - РИА Новости, 1920, 12.07.2025
Тайны первой леди: где сейчас живет вдова первого президента России
12 июля, 08:54
 
РоссияВладимир ПутинБорис Ельцин
 
 
