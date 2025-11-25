Путин поздравил Ельцин-центр с десятилетием

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Ельцин-центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов, отметил в поздравлении коллективу фонда "Президентский центр Б. Н. Ельцина" с 10-летием создания президент РФ Владимир Путин, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.
«
"Сегодня мы отмечаем 10-летие Ельцин-центра, который создавался не только для сохранения и изучения наследия первого президента России, не только как дань его памяти, но и для исследования сложной, трудной, противоречивой эпохи радикальных перемен... Центр стал точкой притяжения людей разных профессий и возрастов. Он востребован, популярен и среди молодёжи, которая стремится к изучению истории Отечества, к интеллектуальному и духовному развитию", - говорится в телеграмме.
Президент отметил, что период противоречивой эпохи радикальных перемен является неотъемлемой частью многовекового неразрывного пути страны, и просветительская деятельность центра основывается именно на таких подходах, на глубоком понимании целостности исторического развития России.
Путин подчеркнул, что особое внимание уделяется личности Бориса Ельцина и самому институту президентства. Кроме того, разъяснение его значимости, процесса становления и совершенствования – одна из важнейших задач центра, которую он достойно выполняет, и за 10 лет напряжённой работы превратился в масштабный образовательный и культурный комплекс, где реализуются проекты прежде всего социальной направленности.
"Поздравляю создателей и всю команду Ельцин-центра с юбилеем и желаю дальнейшей успешной деятельности", - добавляется в телеграмме.