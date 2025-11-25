В РАСПП рассказали, за счет чего может расти экспорт в КНР

МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий химической промышленности, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.

Далее, по его словам, "российский экспорт в КНР может расти за счет повышения доли изделий химической промышленности (пластмассы, полимеры), продукции машиностроения, промышленных товаров". "Отдельное направление, за счет которого могут совершенствоваться российско-китайские деловые связи – это торговля услугами. В первую очередь я имею в виду IT-услуги и софт. Российские IT-компании сейчас активно выходят на азиатские рынки, предлагая решения в области кибербезопасности, финтеха, разных игр", - добавил собеседник агентства.