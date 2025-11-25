https://ria.ru/20251125/eksport-2057318730.html
В РАСПП рассказали, за счет чего может расти экспорт в КНР
Экономика, Китай, Россия, Виталий Манкевич, Тяньваньская АЭС
МОСКВА, 25 ноя – РИА Новости. Российский экспорт в Китай может расти за счет поставок зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы, мяса птицы, а также повышения доли изделий химической промышленности, заявил РИА Новости председатель Всероссийской общественной организации Российско-Азиатский Союз промышленников и предпринимателей (РАСПП) Виталий Манкевич.
"Аграрный сектор – это ключевое направление диверсификации (товарооборота с КНР
– ред). Экспорт зерна, особенно ячменя и кукурузы, растительного масла, рыбы и морепродуктов, мяса птицы показывает устойчивый рост. Некоторое время назад РАСПП открыл в КНР несколько павильонов, где отечественный бизнес может демонстрировать свою продукцию китайским предпринимателям и потребителям, проводить переговоры и заключать контракты", - сказал он.
Далее, по его словам, "российский экспорт в КНР может расти за счет повышения доли изделий химической промышленности (пластмассы, полимеры), продукции машиностроения, промышленных товаров". "Отдельное направление, за счет которого могут совершенствоваться российско-китайские деловые связи – это торговля услугами. В первую очередь я имею в виду IT-услуги и софт. Российские IT-компании сейчас активно выходят на азиатские рынки, предлагая решения в области кибербезопасности, финтеха, разных игр", - добавил собеседник агентства.
Из стратегических направлений глава РАСПП особо выделяет ядерную энергетику, где Россия
помогает Китаю в реализации сразу двух крупных проектов на АЭС Тяньвань
и Сюйдапу, к важным областям высокотехнологичного сотрудничества также относятся космос, водородная энергетика, научные изыскания.