13:55 25.11.2025
Дядя редактора URA.RU дал следствию обязательство изобличить его
Дядя редактора URA.RU дал следствию обязательство изобличить его
Дядя редактора URA.RU дал следствию обязательство изобличить его

Дядя редактора URA.RU Аллаярова выполнил обязательство изобличить его

Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде
Редактор свердловской редакции URA.RU Денис Аллаяров в суде. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова и заключивший досудебное соглашение, дал следствию обязательства изобличить своего племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.
Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс откладывали из-за неявки адвоката экс-полицейского.
Человек в наручниках - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU подтвердил, что передавал сводки за деньги
21 ноября, 09:09
"Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке. Карпов заключил соглашение, признал вину и дал обязательства изобличить Аллаярова. Карпов выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил о способе совершения преступления, в ходе двух очных ставок подтвердил свои показания", – пояснила гособвинитель.
Судья Татьяна Орлова пояснила фигуранту, что если он заключил досудебное соглашение, то, по его условиям, в будущем он не может приговор обжаловать.
При этом на заседании представитель гособвинения озвучила, что сводки начали передаваться Аллаярову в апреле 2024 года "кусками": то переводом в 20 тысяч рублей на банковскую карту, то наличными.
Суд - РИА Новости, 1920, 21.11.2025
Дядя редактора URA.RU заявил на суде, что раскаивается в получении взятки
21 ноября, 09:22
"Я выполнил безусловно (условия досудебного соглашения – ред.)", – сказал Карпов суду.
По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.
Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом.
На предыдущих заседаниях по делу главред URA.RU Диана Козлова уточняла суду, что издание "никогда не покупало и не будет покупать информацию", а сам Карпов заявил, что передавал Аллаярову сводки и сообщил, что раскаивается в содеянном. Из его предыдущих показаний, оглашенных судьей по просьбе защиты, выяснилось, что, передавая сводки, он помогал племяннику в продвижении по карьерной лестнице и получал за это денежное вознаграждение.
На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки
Вчера, 08:43
На Урале экс-главе Артемовского округа дали срок за взятки
Вчера, 08:43
 
ПроисшествияЕкатеринбургUra.ru
 
 
