Дядя редактора URA.RU дал следствию обязательство изобличить его

ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 ноя – РИА Новости. Бывший начальник отдела уголовного розыска отделения полиции №10 Екатеринбурга Андрей Карпов, обвиняемый в получении взятки от свердловского редактора URA.RU Дениса Аллаярова и заключивший досудебное соглашение, дал следствию обязательства изобличить своего племянника, передает корреспондент РИА Новости из зала Верх-Исетского районного суда Екатеринбурга.

Суд над Карповым стартовал во вторник, до этого процесс откладывали из-за неявки адвоката экс-полицейского.

"Уголовное дело поступило в суд для рассмотрения в особом порядке. Карпов заключил соглашение, признал вину и дал обязательства изобличить Аллаярова. Карпов выполнил условия досудебного соглашения о сотрудничестве, сообщил о способе совершения преступления, в ходе двух очных ставок подтвердил свои показания", – пояснила гособвинитель.

Судья Татьяна Орлова пояснила фигуранту, что если он заключил досудебное соглашение, то, по его условиям, в будущем он не может приговор обжаловать.

При этом на заседании представитель гособвинения озвучила, что сводки начали передаваться Аллаярову в апреле 2024 года "кусками": то переводом в 20 тысяч рублей на банковскую карту, то наличными.

"Я выполнил безусловно (условия досудебного соглашения – ред.)", – сказал Карпов суду.

По версии следствия, с мая 2024 года по март 2025 года за незаконное получение сводок Аллаяров передавал Карпову взятки суммарно на 120 тысяч рублей как лично, так и путем зачисления на банковские карты экс-полицейского и членов его семьи, которыми тот пользовался. В издании URA.RU подчеркивали, что "взятками" следователи называют переводы Аллаярова своим родным бабушке и тете.

Не признающий вину Аллаяров находится в СИЗО. Пошедший на сделку со следствием и заключивший досудебное соглашение Карпов – под домашним арестом.