В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом

САМАРА, 25 ноя - РИА Новости. Предварительной причиной ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями в Самаре стало нарушение дистанции водителем Lada Priora, сообщило ГУМВД России по Самарской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 9.48 мск получили сообщение о ДТП в Красноглинском районе города Самары . В результате столкновения Lad a Priora, Lada Vesta, Subaru и автобуса "ПАЗ" погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.

"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции... водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, осуществляя движение со стороны поселка Прибрежный в направлении автомобильной дороги М-5, напротив строения №17 по улице Звездной в городе Самаре, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с пассажирским автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения", - говорится в сообщении ГУМВД России по области.

От удара Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Vesta, который в свою очередь отбросило на Subaru Forester. После этого Lada Vesta съехала с дороги и врезалась в дерево.

В региональном ГУМВД России уточнили, что погибший - водитель автомобиля Lada Priora, водитель другой отечественной легковушки был госпитализирован. Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.