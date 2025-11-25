Рейтинг@Mail.ru
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:42 25.11.2025 (обновлено: 17:43 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/dtp-2057482061.html
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2025
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом
Предварительной причиной ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями в Самаре стало нарушение дистанции водителем Lada Priora, сообщило ГУМВД России по... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:42:00+03:00
2025-11-25T17:43:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481887_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_73f6b766674aeaf8a53bf3f378b1f318.jpg
https://ria.ru/20251125/moskva-2057447474.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481887_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ded7b5be8389e524bdc557bb85bfebc0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, самара, самарская область, lada vesta
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Lada Vesta
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом

Предварительной причиной ДТП с автобусом в Самаре стало нарушение дистанции

© Фото : ГУ МВД России по Самарской областиДТП в Самаре
ДТП в Самаре - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Фото : ГУ МВД России по Самарской области
ДТП в Самаре
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
САМАРА, 25 ноя - РИА Новости. Предварительной причиной ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями в Самаре стало нарушение дистанции водителем Lada Priora, сообщило ГУМВД России по Самарской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте".
Ранее в региональном ГУМЧС России сообщали, что в 9.48 мск получили сообщение о ДТП в Красноглинском районе города Самары. В результате столкновения Lada Priora, Lada Vesta, Subaru и автобуса "ПАЗ" погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.
"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции... водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, осуществляя движение со стороны поселка Прибрежный в направлении автомобильной дороги М-5, напротив строения №17 по улице Звездной в городе Самаре, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с пассажирским автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения", - говорится в сообщении ГУМВД России по области.
От удара Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Vesta, который в свою очередь отбросило на Subaru Forester. После этого Lada Vesta съехала с дороги и врезалась в дерево.
В региональном ГУМВД России уточнили, что погибший - водитель автомобиля Lada Priora, водитель другой отечественной легковушки был госпитализирован. Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, проводится проверка.
Последствия ДТП на Киевском шоссе. Кадр записи видеорегистратора - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
На Киевском шоссе в ДТП опрокинулся автомобиль
Вчера, 16:09
 
ПроисшествияРоссияСамараСамарская областьLada Vesta
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала