https://ria.ru/20251125/dtp-2057482061.html
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом - РИА Новости, 25.11.2025
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом
Предварительной причиной ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями в Самаре стало нарушение дистанции водителем Lada Priora, сообщило ГУМВД России по... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:42:00+03:00
2025-11-25T17:42:00+03:00
2025-11-25T17:43:00+03:00
происшествия
россия
самара
самарская область
lada vesta
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481887_0:110:1280:830_1920x0_80_0_0_73f6b766674aeaf8a53bf3f378b1f318.jpg
https://ria.ru/20251125/moskva-2057447474.html
россия
самара
самарская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057481887_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_ded7b5be8389e524bdc557bb85bfebc0.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, самара, самарская область, lada vesta
Происшествия, Россия, Самара, Самарская область, Lada Vesta
В Самаре назвали возможную причину ДТП с автобусом
Предварительной причиной ДТП с автобусом в Самаре стало нарушение дистанции
САМАРА, 25 ноя - РИА Новости.
Предварительной причиной ДТП с автобусом и тремя легковыми автомобилями в Самаре стало нарушение дистанции водителем Lada Priora, сообщило ГУМВД России по Самарской области на своей странице в соцсети "ВКонтакте
".
Ранее в региональном ГУМЧС России
сообщали, что в 9.48 мск получили сообщение о ДТП в Красноглинском районе города Самары
. В результате столкновения Lad
a Priora, Lada Vesta, Subaru и автобуса "ПАЗ" погиб один человек, еще один был доставлен в больницу.
"По предварительным данным сотрудников Госавтоинспекции... водитель 2003 года рождения, управляя автомобилем Lada Priora, осуществляя движение со стороны поселка Прибрежный в направлении автомобильной дороги М-5, напротив строения №17 по улице Звездной в городе Самаре, не выбрал безопасную дистанцию до впереди идущего транспортного средства, допустил столкновение с пассажирским автобусом "ПАЗ" под управлением водителя 1979 года рождения", - говорится в сообщении ГУМВД России по области.
От удара Lada Priora выехала на встречную полосу, где столкнулась с автомобилем Lada Vesta, который в свою очередь отбросило на Subaru Forester. После этого Lada Vesta съехала с дороги и врезалась в дерево.
В региональном ГУМВД России уточнили, что погибший - водитель автомобиля Lada Priora, водитель другой отечественной легковушки был госпитализирован. Находившиеся в автобусе пассажиры не пострадали.
Полицейские продолжают устанавливать обстоятельства ДТП, проводится проверка.