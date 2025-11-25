Рейтинг@Mail.ru
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами - РИА Новости, 25.11.2025
14:11 25.11.2025
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами - РИА Новости, 25.11.2025
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами
Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 миллиарда евро на антидроновые системы из-за недавних инцидентов с БПЛА в стране, заявил в письме парламенту... РИА Новости, 25.11.2025
в мире
нидерланды
россия
европа
дмитрий песков
нато
нидерланды
россия
европа
в мире, нидерланды, россия, европа, дмитрий песков, нато
В мире, Нидерланды, Россия, Европа, Дмитрий Песков, НАТО
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами

Минобороны Нидерландов сообщило о выделении до 2,5 млрд евро на борьбу с дронами

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкНидерланды
Нидерланды - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Перейти в медиабанк
Нидерланды. Архивное фото
ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 миллиарда евро на антидроновые системы из-за недавних инцидентов с БПЛА в стране, заявил в письме парламенту госсекретарь при минобороны страны Гейс Тёйнман.
Как говорится в письме, страны Европы и, в частности, Нидерланды, все чаще сталкиваются с использованием неопознанных беспилотников.
Флаг Бельгии - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
Глава МО Бельгии признал, что в стране было много ложных сообщений о дронах
Вчера, 11:09
"Недавние инциденты с российскими беспилотниками в Польше и Румынии, а также обнаружение небольших и недорогих беспилотников над критически важной инфраструктурой стран-членов НАТО и, совсем недавно, в Нидерландах, вызывают серьезную обеспокоенность", - отметил Тёйнман.
По его словам, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам имеют решающее значение в борьбе с дронами, поэтому министерство обороны инвестирует в них дополнительные средства.
"Укрепление потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам предполагает общую сумму в пределах от 1 миллиарда евро до 2,5 миллиарда евро. Эти инвестиции будут зачислены из инвестиционного бюджета министерства обороны", - сообщил госсекретарь.
Как сообщало минобороны королевства, 21 ноября вечером военные Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники над авиабазой Волкел на юге страны.
Государственные флаги Украины и флаги с символикой Евросоюза - РИА Новости, 1920, 24.11.2025
У ЕС нет альтернативного плана по Украине, заявил премьер Нидерландов
24 ноября, 19:54
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена на юге в Нидерландов 22 ноября было приостановлено из-за беспилотников. В тот же вечер движение удалось восстановить. Министр обороны страны сообщил, что в отношении дронов были приняты меры, но не стал раскрывать детали.
В начале ноября министерство обороны Нидерландов объявило конкурс для поиска новый решений по выявлению и нейтрализации беспилотников, в том числе на вражеской территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.
Флаги Молдавии - РИА Новости, 1920, 20.11.2025
Молдавия не доказала, что пролетевший дрон был российским, заявил посол
20 ноября, 19:55
 
В миреНидерландыРоссияЕвропаДмитрий ПесковНАТО
 
 
