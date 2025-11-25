https://ria.ru/20251125/drony-2057407814.html
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами
Нидерланды выделят до 2,5 миллиарда евро на борьбу с дронами
ГААГА, 25 ноя - РИА Новости. Нидерланды выделят дополнительно от 1 до 2,5 миллиарда евро на антидроновые системы из-за недавних инцидентов с БПЛА в стране, заявил в письме парламенту госсекретарь при минобороны страны Гейс Тёйнман.
Как говорится в письме, страны Европы
и, в частности, Нидерланды
, все чаще сталкиваются с использованием неопознанных беспилотников.
"Недавние инциденты с российскими беспилотниками в Польше
и Румынии
, а также обнаружение небольших и недорогих беспилотников над критически важной инфраструктурой стран-членов НАТО
и, совсем недавно, в Нидерландах, вызывают серьезную обеспокоенность", - отметил Тёйнман.
По его словам, системы противодействия беспилотным летательным аппаратам имеют решающее значение в борьбе с дронами, поэтому министерство обороны инвестирует в них дополнительные средства.
"Укрепление потенциала противодействия беспилотным летательным аппаратам предполагает общую сумму в пределах от 1 миллиарда евро до 2,5 миллиарда евро. Эти инвестиции будут зачислены из инвестиционного бюджета министерства обороны", - сообщил госсекретарь.
Как сообщало минобороны королевства, 21 ноября вечером военные Нидерландов задействовали оружие, чтобы сбить неизвестные беспилотники над авиабазой Волкел на юге страны.
Воздушное движение в аэропорту Эйндховена
на юге в Нидерландов 22 ноября было приостановлено из-за беспилотников. В тот же вечер движение удалось восстановить. Министр обороны страны сообщил, что в отношении дронов были приняты меры, но не стал раскрывать детали.
В начале ноября министерство обороны Нидерландов объявило конкурс для поиска новый решений по выявлению и нейтрализации беспилотников, в том числе на вражеской территории.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
, комментируя информацию о якобы нарушении Россией воздушного пространства других стран, назвал эти заявлениями пустыми и безосновательными.