Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА

МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских БПЛА, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.

"Эта штука… предназначена для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости там 180-200 километров в час. Быстро летает, хорошо видит - потому что цифровая связь", - сказал конструктор.