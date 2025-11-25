https://ria.ru/20251125/dron-2057299864.html
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых
тула
россия
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
В Туле создали высокоскоростной дрон-перехватчик высотных БПЛА ВСУ
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских БПЛА, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.
"В руках я держу дрон-перехватчик. Эта штука умеет летать на скорости 65-68 метров в секунду. Что такое 65 метров в секунду? Это 240 километров в час плюс… Причем (он) это делает на (дистанции) до восьми километров. Понятно, что это при условии криволинейного полета, до восьми километров. То есть, мы себе обозначаем, что в радиусе пяти километров мы можем такой штукой поразить цель", - сказал Иванов
Новый БПЛА-перехватчик разработан для уничтожения быстрых высотных крыльев ВСУ
, используемых против тыловых инфраструктурных объектов и элементов критической инфраструктуры. Однако новыми дронами-перехватчиками можно сбивать и фронтовые тяжелые коптеры-бомбардировщики типа "Баба-яга".
"Эта штука… предназначена для того, чтоб догонять и сбивать самолеты, которые идут на скорости там 180-200 километров в час. Быстро летает, хорошо видит - потому что цифровая связь", - сказал конструктор.