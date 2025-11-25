Рейтинг@Mail.ru
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
04:53 25.11.2025
Разработчики из Тулы создали дрон-перехватчик высотных БПЛА
Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых... РИА Новости, 25.11.2025
безопасность, тула, россия, андрей иванов, вооруженные силы украины
Безопасность, Тула, Россия, Андрей Иванов, Вооруженные силы Украины
Ударный FPV-дрон. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Тульские разработчики создали высокоскоростной дрон-перехватчик, работающий на скорости около 240 километров в час и предназначенный для уничтожения быстрых высотных украинских БПЛА, запускаемых по тыловой инфраструктуре РФ, сообщил РИА Новости разработчик российских беспилотников семейства "Овод" Андрей Иванов.
"В руках я держу дрон-перехватчик. Эта штука умеет летать на скорости 65-68 метров в секунду. Что такое 65 метров в секунду? Это 240 километров в час плюс… Причем (он) это делает на (дистанции) до восьми километров. Понятно, что это при условии криволинейного полета, до восьми километров. То есть, мы себе обозначаем, что в радиусе пяти километров мы можем такой штукой поразить цель", - сказал Иванов.
Безопасность, Тула, Россия, Андрей Иванов, Вооруженные силы Украины
 
 
