07:58 25.11.2025 (обновлено: 07:59 25.11.2025)
Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, утверждает CBS

CBS: Дрисколл в понедельник встретился в Абу-Даби с чиновниками из России

© AP Photo / Manuel Balce CenetaДэниел Дрисколл
Дэниел Дрисколл - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© AP Photo / Manuel Balce Ceneta
Дэниел Дрисколл. Архивное фото
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник, утверждает телеканал CBS со ссылкой на неназванного американского чиновника.
"Дрисколл встретился с членами российской делегации в понедельник вечером в Абу-Даби на несколько часов. Он планирует встретиться с ними ещё раз в течение дня во вторник, чтобы обсудить мирный процесс и ускорить продвижение мирных переговоров", - говорится в сообщении.
Отмечается, что состав делегации США пока неясен.
Флаги США около монумента первому президенту США Джорджу Вашингтону в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
СМИ: США начали работу над планом по Украине после сделки по Газе
