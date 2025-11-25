https://ria.ru/20251125/driskoll-2057316323.html
Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, утверждает CBS
Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, утверждает CBS - РИА Новости, 25.11.2025
Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, утверждает CBS
Министр армии США Дэниел Дрисколл якобы встретился в Абу-Даби с российскими чиновниками в понедельник, планирует продолжить переговоры во вторник, утверждает... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T07:58:00+03:00
2025-11-25T07:58:00+03:00
2025-11-25T07:59:00+03:00
в мире
абу-даби
сша
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:87:3071:1814_1920x0_80_0_0_d9bb2cf75c43c886d604cb918ec425f8.jpg
https://ria.ru/20251125/plan-2057298318.html
абу-даби
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/02/19/2001582457_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2157e476f5fe55df6455e3ec1b210ed3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, абу-даби, сша, россия
В мире, Абу-Даби, США, Россия
Дрисколл встретился с российскими чиновниками в Абу-Даби, утверждает CBS
CBS: Дрисколл в понедельник встретился в Абу-Даби с чиновниками из России