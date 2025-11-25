Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене

БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. В Дрездене состоялось торжественное возложение цветов и венков к мемориалу советским воинам по случаю его 80-летия, в церемонии принял участие посол РФ Сергей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости.
К мемориалу с цветами пришли также сотрудники белорусского дипведомства, бывшие военнослужащие народной армии ГДР и неравнодушные жители саксонской столицы.
«
"Я благодарен местным властям за то, что за нашими захоронениями и памятниками осуществляется хороший уход. И очень признателен немецкой общественности, которая сегодня, как вы видите, в столь многочисленном составе пришла вместе с нами отдать дань памяти. Вот эта объективная культура памяти, которая сохранилась, это одно из тех очень важных завоеваний в духе исторического примирения, которое мы ни в коей мере не должны упускать из виду", - заявил Нечаев после возложения.
Памятник воинам Красной Армии, павшим в борьбе с фашизмом открыт в Дрездене 25 ноября 1945 года. Мемориал посвящен прежде всего павшим советским солдатам 5-й гвардейской армии и является первым памятником такого рода, установленным на немецкой земле после окончания войны. В этом году власти Саксонии по собственной инициативе и за собственный счет его отремонтировали.