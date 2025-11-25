Рейтинг@Mail.ru
Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене - РИА Новости, 25.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:12 25.11.2025 (обновлено: 17:13 25.11.2025)
https://ria.ru/20251125/drezden-2057470826.html
Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене
Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене - РИА Новости, 25.11.2025
Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене
В Дрездене состоялось торжественное возложение цветов и венков к мемориалу советским воинам по случаю его 80-летия, в церемонии принял участие посол РФ Сергей... РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T17:12:00+03:00
2025-11-25T17:13:00+03:00
в мире
дрезден
саксония
сергей нечаев (дипломат)
нюрнбергский процесс
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057469069_0:143:3247:1969_1920x0_80_0_0_89111c6ad2f69324e9bbb1349bdff4df.jpg
https://ria.ru/20250622/pamyat--2024643475.html
дрезден
саксония
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/19/2057469069_516:0:3247:2048_1920x0_80_0_0_511c62338dfc4f1d3875c4b42c097a41.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, дрезден, саксония, сергей нечаев (дипломат), нюрнбергский процесс
В мире, Дрезден, Саксония, Сергей Нечаев (дипломат), Нюрнбергский процесс
Российский посол возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене

Посол в Германии Нечаев возложил цветы к мемориалу советским воинам в Дрездене

© Getty Images / Matthias RietschelМемориал советским воинам в Дрездене, Германия
Мемориал советским воинам в Дрездене, Германия - РИА Новости, 1920, 25.11.2025
© Getty Images / Matthias Rietschel
Мемориал советским воинам в Дрездене, Германия. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
БЕРЛИН, 25 ноя - РИА Новости. В Дрездене состоялось торжественное возложение цветов и венков к мемориалу советским воинам по случаю его 80-летия, в церемонии принял участие посол РФ Сергей Нечаев, передает корреспондент РИА Новости.
К мемориалу с цветами пришли также сотрудники белорусского дипведомства, бывшие военнослужащие народной армии ГДР и неравнодушные жители саксонской столицы.
«
"Я благодарен местным властям за то, что за нашими захоронениями и памятниками осуществляется хороший уход. И очень признателен немецкой общественности, которая сегодня, как вы видите, в столь многочисленном составе пришла вместе с нами отдать дань памяти. Вот эта объективная культура памяти, которая сохранилась, это одно из тех очень важных завоеваний в духе исторического примирения, которое мы ни в коей мере не должны упускать из виду", - заявил Нечаев после возложения.
Памятник воинам Красной Армии, павшим в борьбе с фашизмом открыт в Дрездене 25 ноября 1945 года. Мемориал посвящен прежде всего павшим советским солдатам 5-й гвардейской армии и является первым памятником такого рода, установленным на немецкой земле после окончания войны. В этом году власти Саксонии по собственной инициативе и за собственный счет его отремонтировали.
Торжественно-траурная церемония возложения цветов на мемориале павшим воинам в Тиргартене, Германия - РИА Новости, 1920, 22.06.2025
В Берлине почтили память воинов, павших в борьбе с фашизмом
22 июня, 14:51
 
В миреДрезденСаксонияСергей Нечаев (дипломат)Нюрнбергский процесс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала