В Томской области лихач без прав протащил инспектора ДПС на двери машины

НОВОСИБИРСК, 25 ноя – РИА Новости. Полицейские в городе Стрежевом на севере Томской области задержали 33-летнего водителя без прав, который при задержании протащил инспектора ДПС на двери своего автомобиля, сообщает УМВД по региону.
По данным полиции, инспекторы дорожно-патрульной службы ночью заметили автомобиль ВАЗ-21122 под управлением 33-летнего местного жителя, неоднократно привлекавшегося к ответственности за вождение без прав. Водитель проигнорировал требование об остановке и попытался скрыться, а в ходе погони врезался в ограждение.
"При попытке задержания водитель начал движение задним ходом, протащив повисшего на двери инспектора ДПС несколько десятков метров. Сотруднику удалось заглушить двигатель", - рассказали в управлении.
На нарушителя составили пять административных материалов. Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 318 УК РФ
(применение насилия в отношении представителя власти).
"Суд назначил ему 11 суток административного ареста за неуплату штрафа. Автомобиль помещен на спецстоянку. Ведется расследование", - отметили в УМВД.