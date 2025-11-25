https://ria.ru/20251125/dotkom-2057297995.html
Ким Дотком назвал нелепыми требования Украины к России
Ким Дотком назвал нелепыми требования Украины к России - РИА Новости, 25.11.2025
Ким Дотком назвал нелепыми требования Украины к России
Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, назвал нелепыми требования Украины к России, которая побеждает в конфликте. РИА Новости, 25.11.2025
2025-11-25T04:21:00+03:00
2025-11-25T04:21:00+03:00
2025-11-25T04:21:00+03:00
в мире
россия
украина
киев
ким дотком (шмитц)
владимир путин
дмитрий песков
megaupload
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_0:138:1794:1147_1920x0_80_0_0_09d7a10984f31444f26e7c9e6921c53d.jpg
https://ria.ru/20251125/saks-2057291533.html
https://ria.ru/20251125/zapad-2057290698.html
россия
украина
киев
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/08/0f/1966362668_40:0:1752:1284_1920x0_80_0_0_442eb817659e8549799c425aac4998ec.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, ким дотком (шмитц), владимир путин, дмитрий песков, megaupload
В мире, Россия, Украина, Киев, Ким Дотком (Шмитц), Владимир Путин, Дмитрий Песков, Megaupload
Ким Дотком назвал нелепыми требования Украины к России
Дотком: требования проигрывающей Украины к России нелепы
МОСКВА, 25 ноя - РИА Новости. Основатель файлообменников Megaupload и Mega Ким Шмитц, известный как Ким Дотком, назвал нелепыми требования Украины к России, которая побеждает в конфликте.
"Спойлер: Украина
проиграла... Поражение не останавливает от составления мирного плана и выдвижения нелепых требований к победителю", - говорится в публикациях Доткома
в соцсети Х
.
Администрация США
ранее заявила о разработке плана по украинскому урегулированию, отметив, что обсуждать его детали пока не будет, поскольку работа еще продолжается. В Кремле заявили, что Россия
сохраняет открытость для переговоров и остается на платформе обсуждений в Анкоридже.
Президент РФ Владимир Путин
, выступая 21 ноября на совещании Совбеза РФ, заявил, что план США может быть положен в основу окончательного мирного урегулирования, но предметно с РФ этот текст на данный момент не обсуждается. По его предположению, это связано с тем, что администрации США, видимо, не удается заручиться согласием Киева
, так как Украина и ее европейские союзники до сих пор находятся в иллюзиях и мечтают нанести России "стратегическое поражение" на поле боя. Их позиция связана с отсутствием объективной информации о реальном положении дел на поле боя, отметил Путин.
Глава российского государства заявил, что, если в Киеве отказываются от предложений США, то и Украина, и европейские поджигатели войны должны понимать, что события, которые произошли в Купянске, будут неизбежно повторяться и на других ключевых участках фронта. Путин добавил, что это в целом устраивает РФ, поскольку ведет к достижению целей СВО вооруженным путем, но Россия, как уже многократно заявлялось ранее, готова и к мирным переговорам, что требует предметного обсуждения всех деталей предлагаемого плана.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
заявлял, что киевский режим должен принять решение и начать договариваться, пространство для свободы принятия решений Киевом сокращается в ходе наступательных действий ВС РФ, и это именно принуждение режима в Киеве к мирному решению вопроса, а продолжение для Киева бессмысленно и опасно.